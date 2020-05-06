Потребление винограда в России приблизилось к рекордным 1 млн тонн

В России растет сбор и потребление винограда. За последние десять лет производство внутри страны увеличилось более чем вдвое при сохранении прежнего объема импорта. Но ягода продолжает расти в цене.

Несмотря на существенное увеличение объемов предложения винограда, в 2019 году и в первом квартале 2020 года на ягоду наблюдается рост цен (как на свежий, так и на сушеный виноград), говорится в обзоре Экспертно-аналитического центра агробизнеса. Так, по данным Росстата, в марте цены на виноград выросли на 6,5% в сравнении с февралем 2020 года и на 4,5% в сравнении с мартом прошлого года.

По результатам 2019 года объем предложения винограда российского и импортного производства на российском рынке достиг рекордных значений в 965,5 тыс. тонн (для всех нужд: столовый виноград, для производства вина, изюма и т.д.), подсчитывают в Центре. Рост обеспечивается, прежде всего, за счет увеличения производства винограда внутри страны.

Так, в 2019 году объем производства винограда в России составил 678 тыс. тонн - на 8% (50,3 тыс. т) больше, чем в 2018 году. За последние десять лет производство выросло в 2,2 раза (на 371,4 тыс. т). При этом почти 85% всех промышленных сборов приходится на три региона - Краснодарский край, Республика Дагестан и Республика Крым.

С 2014 года наблюдается поступательное увеличение площади закладки новых виноградников. "Сейчас достаточно хорошая ситуация по виноградникам, все деньги на поддержку этого направления выделяются в необходимом объеме. В 2020 году будет произведена закладка 4,75 тыс. га новых виноградников. А с учетом предполагаемых работ по раскорчевке порядка 2 тыс. га общая площадь виноградников увеличится до 84,9 тыс. га к концу текущего года. Производство вина и игристого вина планируется на уровне не менее 46 млн дал", - комментировала в середине апреля замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. В прошлом году Россия увеличила площадь закладки новых виноградников по сравнению с 2018 годом на 40%, до 7 тысяч гектаров, а к 2025 году нарастающим итогом этот показатель может достигнуть 32,2 тысячи гектаров, говорил в начале апреля министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

При этом на российские прилавки продолжает поступать в большом количестве импортный свежий виноград. По итогам 2019 года объем импорта винограда в Россию составил 289,4 тыс. т (в 2018 году - 295,7 тыс. т). Россия в прошлом году была четвертым по объему покупателем винограда в мире (уступая лишь США, Нидерландам и Германии). На долю РФ пришлось около 6,2% от всего мирового импорта данного вида фруктов, уточняют в Экспертно-аналитическом центре агробизнеса.