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06.05.2020 17:06
Рубрика: Спорт

Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата страны по футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Власти Германии одобрили планы по возобновлению чемпионата Германии по футболу.

Источник: Сезон в ФНЛ возобновится не раньше сентября
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Об этом сообщил известный немецкий журналист Кристиан Фальк, заявивший, что игры начнутся во второй половине мая. При этом точную дату пока не называют.

Ранее планировалось, что сезон в Германии возобновится 9 мая, однако затем срок был сдвинут еще на неделю назад. По последним данным, правительство страны разрешит проведение матчей не раньше 22 мая.

Точную дату должны будут назвать руководители Бундеслиги. Сообщается, что матчи будут возобновлены без зрителей на трибунах.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты

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