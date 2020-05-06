Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата страны по футболу

Власти Германии одобрили планы по возобновлению чемпионата Германии по футболу.

Об этом сообщил известный немецкий журналист Кристиан Фальк, заявивший, что игры начнутся во второй половине мая. При этом точную дату пока не называют.

Ранее планировалось, что сезон в Германии возобновится 9 мая, однако затем срок был сдвинут еще на неделю назад. По последним данным, правительство страны разрешит проведение матчей не раньше 22 мая.

Точную дату должны будут назвать руководители Бундеслиги. Сообщается, что матчи будут возобновлены без зрителей на трибунах.