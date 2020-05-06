Правозащитники смогут беспрепятственно посещать закрытые психлечебницы

Документы устанавливают не только порядок посещения общественными активистами таких учреждений, но также порядок осуществления там видеосъемки, проведения беседы и так далее. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

"Это очень серьезный шаг с точки зрения открытости работы психиатрических стационаров, - подчеркивает Олег Салагай. - И этот шаг был бы невозможен без большой работы, которая была проведена российскими психиатрами, а также общественными деятелями. Особая благодарность - Совету по правам человека при президенте Российской Федерации, члены которого высказали важные предложения по доработке документов. Путь этих порядков был нелегким. Они готовились и обсуждались на протяжении примерно двух лет. И сегодня эта большая работа завершена".

По словам заместителя председателя Общественной наблюдательной палаты Москвы Евы Меркачевой, теперь можно будет проверять закрытые психбольницы беспрепятственно, приходить на помощь пациентам, чьи права нарушаются, в кратчайшие сроки.

"Напомню, что правозащитники жестко раскритиковали первоначальный проект. В той версии члены ОНК должны были сообщать о своём визите за трое суток, при этом проект документа не исключал отказ в посещении (по сути по любым причинам). Фото и видео съёмка запрещались, общение с пациентом - только с разрешения врача. Новая версия приказа (он пошёл регистрацию в Минюсте) написана с учётом замечаний правозащитников. Утвержден один из самых удачных порядков посещения членами ОНК мест принудительного содержания. Члены ОНК и до принятия приказа посещали отдельные психиатрические лечебницы. Люди там, к примеру, жаловались на то, что персонал в целях безопасности у них отнимает очки "и они не могут читать и смотреть телевизор", - отметила Меркачева.