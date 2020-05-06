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06.05.2020 00:53
Рубрика: Общество

Правозащитники смогут беспрепятственно посещать закрытые психлечебницы

Текст: Ольга Игнатова, Владислав Куликов
Вступили в силу два приказа Минздрава России, которыми устанавливаются порядки посещения членами общественных наблюдательных комиссий медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условия общего, специализированного типа, а также специализированного типа с интенсивным наблюдением (то есть тех психиатрических больниц, где находятся пациенты, которым уголовное наказание заменено принудительным лечением).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документы устанавливают не только порядок посещения общественными активистами таких учреждений, но также порядок осуществления там видеосъемки, проведения беседы и так далее. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Минздрав утвердил порядок общественного контроля в психиатрических больницах

"Это очень серьезный шаг с точки зрения открытости работы психиатрических стационаров, - подчеркивает Олег Салагай. - И этот шаг был бы невозможен без большой работы, которая была проведена российскими психиатрами, а также общественными деятелями. Особая благодарность - Совету по правам человека при президенте Российской Федерации, члены которого высказали важные предложения по доработке документов. Путь этих порядков был нелегким. Они готовились и обсуждались на протяжении примерно двух лет. И сегодня эта большая работа завершена".

По словам заместителя председателя Общественной наблюдательной палаты Москвы Евы Меркачевой, теперь можно будет проверять закрытые психбольницы беспрепятственно, приходить на помощь пациентам, чьи права нарушаются, в кратчайшие сроки.

"Напомню, что правозащитники жестко раскритиковали первоначальный проект. В той версии члены ОНК должны были сообщать о своём визите за трое суток, при этом проект документа не исключал отказ в посещении (по сути по любым причинам). Фото и видео съёмка запрещались, общение с пациентом - только с разрешения врача. Новая версия приказа (он пошёл регистрацию в Минюсте) написана с учётом замечаний правозащитников. Утвержден один из самых удачных порядков посещения членами ОНК мест принудительного содержания. Члены ОНК и до принятия приказа посещали отдельные психиатрические лечебницы. Люди там, к примеру, жаловались на то, что персонал в целях безопасности у них отнимает очки "и они не могут читать и смотреть телевизор", - отметила Меркачева.

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