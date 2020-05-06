Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным

Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.

Напомним, что в начале апреля министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил, что отправить 30 миллионов избирателей на участки в ситуации, когда в стране эпидемия коронавируса - это огромный риск. Власти решили, что лучшим вариантом будет голосование по почте. Шестого апреля нижняя палата парламента - Сейм - одобрила поправки в избирательный кодекс, которые позволяют изменить форму проведения выборов в ситуации эпидемии. Для того, чтобы эти поправки вступили в силу, и почта могла начать подготовку к выборам, нужно было заручиться одобрением верхней палаты - Сената, и подписью президента. Пока сенаторы проводили прения, депутаты Сейма решили создать правовую базу для почтовых выборов, и лишили Государственную Избирательную Комиссию полномочий по подготовке голосования, передав их почтовому ведомству. Во вторник Сенат счел проведение выборов по почте недостаточно безопасным для избирателей и 50 голосами против 35 отверг поправки в избирательный кодекс.

Вечером пятого мая Сейм направил в Государственную Избирательную Комиссию запрос о возможности организовать через пять дней обычные выборы. Ответ, как и следовало ожидать, был отрицательным. Глава Избиркома Сильвестер Марчиняк в своем ответе напомнил, что до даты выборов осталось слишком мало времени, и что правовой основы для организации таких выборов нет.

Теперь польским властям нужно принять решение, как поступить. Рассматриваются варианты "продавить" выборы по почте в Сейме, для чего правящей партии нужно будет набрать квалифицированное большинство голосов, перенести выборы на несколько месяцев, для чего нужно объявить чрезвычайное положение, или отставку действующего президента Анджея Дуды, или перенести выборы на два года, лишив при этом Дуду возможности переизбираться на второй срок.