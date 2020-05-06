Путин наградил монгольскую фронтовичку и норвежского мэра

Орденом Дружбы наградил президент мэра норвежской коммуны Сер-Варангер Рунэ Рафаэльсона.

Награда присуждена за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Такая же награда присуждена Цэгмид Сурэнхорын из Монголии. Это единственная оставшаяся сейчас в живых участница делегации, доставившей в СССР во время войны Красной армии гуманитарную помощь из Монголии. В 1943 году она встречалась со Сталиным на приеме делегации в Кремле. Свыше 50 лет Сурэнхорын проработала в сфере животноводства. Она не участвовала в боях, но была на фронте, и поэтому ее называют фронтовичкой.