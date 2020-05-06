Путин поручил обеспечить поддержку работников социальных учреждений

Сотрудники социальной сферы работают в тяжелых условиях и нуждаются в поддержке, федеральные и региональные власти обязаны им эту поддержку обеспечить, заявил в среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина и губернаторами.

"Я не услышал ничего, что касается поддержки работников социальных учреждений", - отметил глава государства, комментируя доклад министра труда и соцзащиты Антона Котякова. "Я понимаю, что главным образом социальные учреждения относятся к региональному ведению. Тем не менее, есть и федеральные", - добавил президент.

Он подчеркнул, что в учреждениях соцсферы "люди работают в достаточно тяжелых условиях". "Мы договорились, что будем их поддерживать. Я хочу быть уверенным в том, что эта поддержка осуществляется", - заявил Владимир Путин.

Глава государства поручил губернаторам обратить внимание на состояние дел в социальных учреждениях, а главе Минтруда - "проконтролировать, что происходит в этой сфере".