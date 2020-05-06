Президент поручил широко информировать граждан и бизнес о поддержке

Граждане и руководство компаний должны знать, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Как можно шире развернуть работу в этом направлении поручил президент РФ Владимир Путин на онлайн-совещании по поддержке экономики страны на фоне пандемии коронавируса.
Глава государства поставил задачу организовать полноценное и широкое информирование. "Все должны знать, каким образом можно воспользоваться льготами", - заявил он.
Главное, по словам Владимира Путина, чтобы все их потенциальные получатели должны быть уверены, что меры поддержки до них дойдут.
"Необходимо как можно шире эту работу развернуть", - обратился он к участникам совещания.
Президент напомнил, что некоторые выплаты намечены на середину мая. "Нужно, чтобы все понимали, что будет происходить в ближайшие дни", - отметил он.
Так, это очень актуально для компаний - ведь основные решения их руководителями и собственниками будут приниматься сразу после 12 мая, считает президент. Напомним, что до 11 мая включительно установлены нерабочие дни.