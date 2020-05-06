Президент поручил широко информировать граждан и бизнес о поддержке

Глава государства поставил задачу организовать полноценное и широкое информирование. "Все должны знать, каким образом можно воспользоваться льготами", - заявил он.

Главное, по словам Владимира Путина, чтобы все их потенциальные получатели должны быть уверены, что меры поддержки до них дойдут.

"Необходимо как можно шире эту работу развернуть", - обратился он к участникам совещания.

Президент напомнил, что некоторые выплаты намечены на середину мая. "Нужно, чтобы все понимали, что будет происходить в ближайшие дни", - отметил он.

Так, это очень актуально для компаний - ведь основные решения их руководителями и собственниками будут приниматься сразу после 12 мая, считает президент. Напомним, что до 11 мая включительно установлены нерабочие дни.