Путин: Правительство должно координировать работу по карантинным мерам

Новости

В московском ресторане неизвестный с ножом украл булочки для бургеров 17:13
Поступления налогов в России упали на треть 17:11
Германия смягчает ограничения на социальные контакты 17:08
Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата страны по футболу 17:06
Прокуроры проверят информацию о непредоставлении помощи бизнесу в регионах 17:05
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца 17:05
Судьбой избитого в Заполярье ребенка занялась детский омбудсмен 17:05
А вас я попрошу остаться. Nissan опроверг информацию об уходе из Европы 17:00
Трое тульских детей получат лекарство за 94 млн рублей за счет бюджета 16:59
Медики бесплатно воспользовались паркингом Москвы более 1,5 тысячи раз 16:54
Собянин: Ситуация с коронавирусом не позволяет снять все ограничения с 12 мая 16:50
Глава Минэкономразвития рассказал об отсрочках по уплате налогов бизнесом 16:50
Минтруд: 66 тысяч семей получили маткапитал по беззаявительному принципу 16:50
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины 16:44
Врачи рассказали, о чем предупреждает неприятный запах изо рта 16:43
Президент поручил широко информировать граждан и бизнес о поддержке 16:41
Исследования не выявили передачу коронавируса от пассажира к пассажиру в полете 16:39
Доктор Мясников перечислил симптомы, при которых нужно звонить в скорую 16:36
В "ЕР" предложили льготы в вузах для детей пострадавших от COVID-19 медиков 16:21
Выплаты на ребенка из маткапитала могут получить более 3 млн семей 16:19
Госдума рассмотрит новый пакет мер по помощи гражданам и бизнесу 16:17
Оперная певица Аида Гарифуллина спела "Надежду" в честь врачей 16:14
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2" 16:09
Автомобильный рынок Британии рухнул до послевоенного уровня 16:05
В Петербурге подтверждены три новые смерти от коронавируса 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 17:10
Рубрика: Власть

Путин: Правительство должно координировать работу по карантинным мерам

Текст: Ксения Воронцова
Президент РФ Владимир Путин заявил, что общую координацию всей работы по ситуации с коронавирусом, по снятию карантинных мероприятий и по оживлению экономики должно проводить правительство РФ.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава государства напомнил, что для эффективной борьбы с COVID-19 практически на всей территории нашей страны ввели ограничительные меры, и значительные полномочия были переданы в регионы.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин поручил обеспечить поддержку работников социальных учреждений

"Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно. Более того, по нашему пути пошли и многие зарубежные страны, мы это видим. И хорошо, если и у них тоже так получается", - сказал Владимир Путин.

При этом он обратился к исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову, к коллегам в кабмине и в регионах, подчеркнув, что общую координацию всей этой работы должно осуществлять правительство.

"Я очень рассчитываю на то, что и в регионах это будет услышано, и само правительство будет работать активно и самым прямым образом будет влиять на ситуацию и в экономике, и в социальной сфере. Потому что мы сейчас переходим к достаточно важному этапу работы", - отметил президент.

"Координация со стороны правительства Российской Федерации абсолютно необходима. Очень рассчитываю на то, что мы вместе с вами будем также активно работать, как это было до сих пор", - заключил глава государства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Мурашко: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу
Госдума рассмотрит новый пакет мер по помощи гражданам и бизнесу
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии