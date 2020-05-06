Путин: Правительство должно координировать работу по карантинным мерам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что общую координацию всей работы по ситуации с коронавирусом, по снятию карантинных мероприятий и по оживлению экономики должно проводить правительство РФ.

Глава государства напомнил, что для эффективной борьбы с COVID-19 практически на всей территории нашей страны ввели ограничительные меры, и значительные полномочия были переданы в регионы.

"Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно. Более того, по нашему пути пошли и многие зарубежные страны, мы это видим. И хорошо, если и у них тоже так получается", - сказал Владимир Путин.

При этом он обратился к исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову, к коллегам в кабмине и в регионах, подчеркнув, что общую координацию всей этой работы должно осуществлять правительство.

"Я очень рассчитываю на то, что и в регионах это будет услышано, и само правительство будет работать активно и самым прямым образом будет влиять на ситуацию и в экономике, и в социальной сфере. Потому что мы сейчас переходим к достаточно важному этапу работы", - отметил президент.

"Координация со стороны правительства Российской Федерации абсолютно необходима. Очень рассчитываю на то, что мы вместе с вами будем также активно работать, как это было до сих пор", - заключил глава государства.