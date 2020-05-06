Поддержка в двух пакетах

В начале совещания Владимир Путин передал самые наилучшие пожелания и "привет" от премьер-министра Михаила Мишустина. "Он идет на поправку, там все штатно... Восстанавливается Михаил Владимирович", - сообщил он. "Мы с ним каждый день на связи, именно каждый день, - подчеркнул президент. - Он принимает участие в подготовке всех наших решений". "В общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления", - сказал глава государства.

Совещание состояло из двух частей. Первая была посвящена реализации принятых в мае и апреле решений по поддержке граждан и экономики в условиях эпидемии, вторая - шагам, связанным с выходом из ограничительных норм.

Два пакета мер вводились последовательно, расширялись, дополняли друг друга в рамках единой логики действий, напомнил Путин. Среди приоритетных решений - прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медучреждений и служб "Скорой помощи", повышение пособия для тех, кто потерял работу после 1 марта, субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют коллективы, отсрочки по налоговым, арендным платежам. Еще дополнительные меры поддержки были приняты по итогам совещаний по ситуации в базовых отраслях. Президент попросил рассказать, как на практике работают механизмы поддержки и сколько конкретно людей получили уже помощь или получат в самое ближайшее время. А также - предметно остановиться на проблемах, на том, что сделано для их оперативного устранения.

К 5 мая президент просил разработать рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений. "Такая оценка правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета проведена", - объявил он. Путин обратился к главам всех регионов: опираясь на эти рекомендации, необходимо в ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. "Жизнь гораздо сложнее любых схем, но важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнений специалистов алгоритм действий для каждого региона", - сказал он.

Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки - безопасность, жизнь, здоровье наших людей

Ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается по-разному, отметил президент. "Где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение, - считает он. - Но только с опорой на мнение ученых, специалистов, и с учетом всех факторов и возможных рисков".

"Нельзя забегать вперед, - предостерег глава государства. - Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки - безопасность, жизнь, здоровье наших людей". "Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства и глав регионов крайне высока. Давайте никогда не будем об этом забывать", - сказал он.

Сводки с "фронта": проблем с госпитализацией нет

Обсуждение первого вопроса началось с доклада министра труда и соцзащиты Антона Котякова, который сообщил, что на ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей на одного ребенка до трех лет уже выделено 9,5 млрд рублей. Гражданам достаточно направить дистанционно одно заявление. На месяц раньше, с июня, будут предоставляться выплаты на детей от 3 до 7 лет. В среднем по России это 5,5 тысячи рублей для семей с доходом ниже прожиточного минимума. Увеличен максимальный размер пособия по безработице, тут также действует временный максимально упрощенный порядок заявлений. Всего в России 1 млн 243 тысячи человек зарегистрированных безработных, в том числе 735 тысяч зарегистрировались за последние два месяца, а работу потеряли за этот срок свыше 208 тысяч человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что по стране сейчас 165 тысяч человек с зарегистрированным коронавирусом. В стационарах с подтвержденным или предположительным диагнозом находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 на ИВЛ, включая четырех детей. Четверо взрослых - на экстракорпоральной мембранной оксигинации. Тяжелая форма течения чаще встречается у пациентов старше 60 лет, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением, мужчины болеют тяжелее, чем женщины, сравнил Мурашко.

Медицинскую помощь оказывают более 110 тысяч врачей, более 236 тысяч фельдшеров, медсестер и медбратьев и 46 тысяч младшего медицинского персонала, более 31 тысячи водителей скорой помощи. Привлечены около 41 тысячи студентов-ординаторов и аспирантов, причем в "красной зоне" работают лишь выразившие согласие, не имеющие противопоказаний.

Развернуто 126 тысяч коек, 36 процентов от общего количества в ожидании приема пациентов. "Поэтому мы не видим сегодня какого-то дефицита или проблем с госпитализацией", - заверил министр. Количество госпитализированных превышает количество выписываемых, поэтому медицинская служба продолжает испытывать состояние напряжения, также заметил он. При этом ситуация со средствами индивидуальной защиты стабильная.

Активно идет поиск лекарств, и ряд препаратов показывают свою эффективность, заявил Мурашко, добавив, что пока выводы делать преждевременно. Продолжается работа над вакциной, изучается формирование иммунитета у медиков. Путин также отметил важность обмена информацией с коллегами из-за рубежа, тем более что они настроены на совместную работу.

Экономика: взгляд на перспективу

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в перечень пострадавших отраслей вошли 11 сфер, там занято более 6 млн человек, из них 3,2 млн в компаниях малого и среднего бизнеса. Общий объем перенесенных налогов составил более 217 млрд рублей, доложил он. По этим суммам будет потом рассрочка сроком на год. Общий объем договоров, по которым были предоставлены кредитные каникулы, - почти 68 млрд рублей. Экономическая активность в России снизилась на 33 процента после введения режима нерабочих дней и карантина, оценил Решетников.

Президент попросил повнимательнее посмотреть, как реализуются принятые решения, сколько денег кому выделено. "Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть ситуацией вживую", - сказал он и попросил повнимательнее посмотреть на эти вопросы.

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что апрельские показатели по налогам упали на 30 процентов и наибольшее падение связано с налогом на добычу полезных ископаемых. Налог на доходы физических лиц снизился на 14 процентов. Все компании страны получили отсрочку по предоставлению деклараций, приостановлены проверки и введен мораторий на банкротство. Четверть всех предприятий попадают в пострадавшие отрасли, также заметил он и сообщил о реализации мер по их поддержке.

"Заработала программа льготной ипотеки, сегодня каждая семья может взять ипотеку на новостройку по ставке 6,5 процента", - заявил и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Банки выдали около 2 тысяч таких кредитов на 6 млрд рублей. За весь срок программы предполагается выдать более 230 тысяч ипотечных кредитов, и это поддержит порядка 13,3 млн кв. м жилья, которое сейчас находится в стройке.

Все граждане и компании должны знать, какие именно меры поддержки предлагаются правительством, подвел итог обсуждению первого вопроса Путин. "Просто должна быть хорошая информация, полноценная и широкая, достоверная", - заметил глава государства. Все должны знать, как они могут воспользоваться льготами, и эти способы должны быть доступными. И самое главное - все должны быть уверены, что это до них дойдет.

Владимир Путин: Практика показала, что тактика властей России по борьбе с коронавирусом абсолютно правильная. Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Три этапа снятия ограничений

Обсуждение второго вопроса началось с доклада главы Роспотребнадзора. Своевременные меры позволили задержать развитие эпидемии в стране на два месяца и детально изучить опыт других стран, сообщила Анна Попова. Ситуация в России уникальная. В ряде регионов темпы роста заболеваемости коронавирусом не превышают 3 процентов, сказала она.

Подготовленные рекомендации по снятию ограничительных мер включают три этапа. На каждом из них руководители регионов по предложению главных санитарных врачей смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. При снятии ограничений предлагается оценка основных показателей: количество новых случаев, свободный коечный фонд, охват тестированием. Показатели оцениваются ретроспективно, за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом. В случае осложнений эпидемиологической ситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены. "На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой. Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции", - сообщила Попова.

На втором этапе могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций, сказала Попова.

Поэтапное снятие ограничений в масштабах всей страны возможно только при осознании каждым человеком мер собственной ответственности

И только на третьем этапе возможно начало работы мест отдыха. "То есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания", - уточнила глава Роспотребнадзора. В фокусе внимания люди из групп риска, и им нужно принимать дополнительные предосторожности. Масочный режим ввели 68 регионов, и это дает результаты по снижению темпов прироста, отметила Попова. "Поэтапное снятие ограничений в масштабах всей страны возможно только при осознании каждым человеком мер собственной ответственности", - заключила глава Роспотребнадзора, призвав сохранить позитивный тренд, отмеченный в ряде регионов.

Москва: режим самоизоляции не ослабевает

"Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, напрямую не свидетельствует о росте заболеваемости. Она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Две недели не растет госпитализация и количество тяжелых больных, что говорит о стабилизации ситуации, считает он.

Но пока рано открывать предприятия быта и сферы услуг. А вот все промышленные и строительные предприятия смогут начать работать, это полмиллиона москвичей, сказал мэр. Собянин накануне уже советовался с президентом на эту тему.

Но при этом режим самоизоляции в Москве не ослабевает, заявил мэр. "Наоборот, мы должны четко следовать ему, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий. Работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами. Тогда мы сможем сохранить стабильность эпидемиологической ситуации, постепенно, по возможности, раскрывать одну за другой сферы деятельности", - сказал он.

"Я поддерживаю то, что сейчас было сказано, и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, они обоснованны абсолютно. Разумеется, нужно делать это в контакте с главным санитарным врачом", - сказал Путин, призвав обратить внимание на то, что нужно, чтобы работала вся цепочка смежников.

Задание правительству - продолжать активно работать

Большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предоставлен достаточно широкий набор льгот, последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться, заявил и.о. премьер-министра Андрей Белоусов. Динамика выдачи льготных зарплатных кредитов увеличивается примерно на 2 тысячи заявок в день. "Мы вышли сейчас непосредственно перед праздниками почти на 80 миллиардов суммарного объема этих заявок", - заявил он. И это больше запланированного. Также Белоусов заявил, что банкам нужно ускориться с выдачей кредитов. Интересы банков должны быть на втором месте, а на первом - интересы экономики.

Значительные полномочия были переданы в регионы, и практика показала, что это было правильно, заключил Путин. Некоторые зарубежные страны также последовали этому примеру. Но правительство должно осуществлять основную работу по координации всей деятельности по борьбе с коронавирусом - и по карантинным мероприятиям, и по их снятию, и по оживлению экономики, сказал президент. "Я очень рассчитываю на то, что и в регионах это будет услышано, и само правительство будет работать активно и самым прямым образом будет влиять на ситуацию и в экономике, и в социальной сфере", - заявил он.

Тем временем

О работе Росгвардии в условиях ситуации с коронавирусом президенту доложил глава службы Виктор Золотов на личной встрече. "Войска выполняют задачи с учетом коронавирусной инфекции. Мы организовали соответствующий оперативный штаб, который координирует деятельность войск в этот период", - рассказал Золотов. Свыше 20 тысяч военнослужащих ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям, по защите граждан, по охране объектов здравоохранения, сообщил он.

Владимир Путин поручил директору Росгвардии подготовить заявку по легковым автомобилям и спецтехнике, необходимым ведомству, и как можно быстрее направить ее в кабмин.

Между тем

Президент США Дональд Трамп передал послание российскому лидеру Владимиру Путину, в котором назвал "хорошей" идею проведения саммита "ядерной пятерки". С такой инициативой президент России выступил ранее во время визита в Иерусалим. Посол США в Москве Джон Салливан рассказал, что "сейчас обсуждается содержание и организационная составляющая этой встречи". Он подчеркнул "важность совместной работы стран "ядерной пятерки" над решением крупнейших проблем в сфере международной безопасности".

Подготовил Игорь Дунаевский