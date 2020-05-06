Путин распорядился выделить 3 млрд руб на гранты

Три миллиарда рублей дополнительно получит фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Такое распоряжение подписал глава государства.

Средства будут выделены в этом году из резервного фонда президента Управлению делами президента для увеличения объема субсидии Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества.

Напомним, в начале апреля Владимир Путин поручил правительству при формировании проекта бюджета на очередной трехлетний период предусматривать ассигнования в 3 млрд рублей ежегодно дополнительно к субсидии фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества. В 2020 году эти средства планировалось выделить из резервного фонда президента.