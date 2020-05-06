Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу

На совещании 6 мая с участием президента РФ Владимира Путина будет обсуждаться поэтапный план по снятию ограничительных мер по коронавирусу в России. Он уже был представлен главе государства в установленный срок. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.

"Все было представлено вовремя, и сегодня Попова как раз и будет разъяснять детали этого плана", - сказал Песков.

Доклад по вопросу о поэтапном снятии ограничений также представит мэр Москвы Сергей Собянин, рассказал представитель Кремля.

Журналисты спросили, во многих ли регионах РФ эпидемиологическая ситуация позволяет снять ограничения. В ответ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что данный вопрос является прерогативой губернаторов.

"Ситуация во всех регионах разная, - напомнил он, - есть показатели общей динамики, но и есть ситуация, которая отличается от региона к региону… Главное решение - за главами регионов".

При этом Дмитрий Песков не исключил, что предложения по возможной процедуре снятия ограничений прозвучат на совещании.

Он также отметил, что вопрос об открытии границ РФ в рамках снятия ограничений, связанных с коронавирусом, в настоящее время не обсуждается.

"Пока этого обсуждения не было, пока этот вопрос никак не поднимался", - сказал пресс-секретарь, комментируя соответствующую тему.

В ходе мероприятия также планируется обсудить вопросы реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальных сфер, сообщил представитель Кремля.

Он напомнил, что было принято два пакета мер поддержки, и президент хотел бы услышать, работают ли они эффективно, есть ли затруднения в их реализации.

Пресс-секретарь президента, кроме того, анонсировал отдельное закрытое совещание по экономическим вопросам, которое пройдет в тот же день.