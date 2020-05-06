Артисты споют военные песни на онлайн-концерте

Музей Победы 6 мая проведет онлайн-марафон "Песни Победы". Концерт приурочен к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Как сообщается на сайте музея, к акции присоединятся Денис Майданов, Анита Цой, Вика Цыганова, Хор Турецкого, Ренат Ибрагимов, Наталия Гулькина, Марина Девятова и другие. Вести онлайн-марафон, который начнется в 18.00, будет актер театра и кино Сергей Шароватов.

Концерт можно будет посмотреть в официальной группе Музея Победы в соцсети "ВКонтакте" и на портале Культура.РФ.