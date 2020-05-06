Более 58 тысяч москвичей признаны безработными

В столице до пандемии уровень регистрируемой безработицы составлял - 0,43%, к 5 мая он вырос до 1,2%. Безработными с 30 марта признаны более 58 тысяч москвичей, сообщил директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.

По его словам, ресторанный и гостиничный бизнес, сфера услуг, непродовольственная торговля находятся в "заморозке". Общее количество вакансий снизилось на 20-30%. При этом есть направления, в которых наблюдается активный рост и набор персонала. Речь идет о курьерской доставке, логистике и торговле.

"Основная активность рынка на данный момент - это найм курьеров, сотрудников колл-центров, логистов по доставке, грузчиков и водителей грузовиков, продавцов онлайн-товаров. Средняя зарплата на эти позиции варьируется от 35 до 55 тысяч рублей в зависимости от графика работы, - рассказал Роман Шкут. - Отдельная работа осуществляется по найму специалистов по уходу/помощников медсестры. Наша задача в ближайшее время подобрать 1000 сиделок, из них уже более половины найдены и скоро приступят к работе в госпиталях Москвы".

По его словам, после пандемии на рынке будут востребованы антикризисные менеджеры, эксперты по цифровой, HR-трансформации и программисты. Кроме этого, городу будут нужны работники ритейла, производители лекарственных средств и медицинских препаратов, инженеры, репетиторы и няни. Возрастает спрос на IT-специалистов, которые смогут поддерживать жизнеспособность IT-инфраструктуры компаний. В любое время востребованы рабочие профессии: сантехники, слесаря, строители и автомеханики.