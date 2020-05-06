"РГ" уже рассказывала, что в Ярославской области реализуется проект "Машины Победы": энтузиасты с привлечением старшеклассников и студентов восстанавливают отечественные автомобили, внесшие вклад в Победу или созданные благодаря ей. Увы, коронавирус внес в эту работу коррективы, отправив на самоизоляцию немало ее участников. Но остановить все равно не смог. Подарок ветераны обязательно увидят, пусть и из окон.

Проект родился благодаря фронтовой истории ярославца майора в отставке Михаила Николаевича Пеймера, который в годы Великой Отечественной войны был командиром батареи реактивных установок "Катюша" 72-го ракетного полка 336-й дивизии, участвовал в Сталинградской битве и освобождении Кенигсберга.

- Дело в том, что Михаил Николаевич служил на очень редкой разновидности "Катюши" - базировавшейся на шасси автомобиля International, поставлявшихся по ленд-лизу, - рассказывает руководитель клуба классических автомобилей "Медведь" и проекта "Машины Победы" Андрей Лагузов. - У него в батарее были четыре такие "Катюши". Это единственное известное мне свидетельство существования этих машин. И есть одна-единственная фотография.

Ярославские энтузиасты, загоревшиеся идеей восстановить такую "Катюшу", нашли нужное шасси только в США - у нас таких уже не отыскать, потому что поставлено в СССР их было всего около 500 штук. Ну а дальше, что называется, понеслось. Поскольку в Ярославле до 1958 года работал Ярославский автомобильный завод (ныне моторный), внесший, безусловно, свой вклад в Победу, захотелось к ее 75-летию вспомнить и его редкую продукцию. А заодно и другие замечательные образцы отечественного автомобилестроения тех лет. И хотя выпуск большинства из них начался уже после войны, авторы проекта по праву тоже считают их машинами Победы, потому что созданы они были именно благодаря этому эпохальному событию и наращиванию индустриальной мощи победившей фашизм державы.

- Второго февраля 1943 года закончилась Сталинградская битва, а уже третьего февраля в Наркомате среднего машиностроения назначается совещание, на которое приглашают руководителей всех наших автомобильных заводов, в том числе ярославского, - рассказывает Андрей Лагузов. - Там обсуждается вопрос, какие автомобили будут выпускать после Победы. В результате ГАЗу была поручена работа над легковым автомобилем "Победа" и грузовиком ГАЗ-51, заводу имени Сталина (будущий ЗИЛ) - над ЗИС-150, ЗИС-151, легковым 3ИС-110, ярославцам - над ЯАЗ-200, первым отечественным дизельным грузовиком, почему Ярославль и считается сердцем дизелестроения России. Благодаря нашей победе в Великой Отечественной войне мы смогли увидеть эти машины. Они были подготовлены к производству во время войны, что позволило сразу после войны начать их серийный выпуск. И так получилось, что эти машины стали лучшими образцами отечественного автомобилестроения за всю его историю. После них такого уровня машины уже почему-то не могли создавать.

Воссоздавать легендарный ГАЗ-63 начали в январе. Признаются, запчасти не искали разве что на свалке. Ведь с производства машину сняли в конце 60-х. Детали нашли все, двигатель и карбюратор собрали.

Участники проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, восстанавливают около десятка единиц военной техники, в том числе две "Катюши" - на базе International и ЗИС-151, ГАЗ-51, ЗИЛ-131 с установкой химзащиты АРС-14, два УАЗ-469, уникальный ярославский седельный тягач ЯАЗ-221. Многодетная и очень рукастая рыбинская семья Румянцевых, тоже ставшая участником проекта, уже практически воскресила из небытия грузовик ГАЗ-63 - на аналогичной машине 30 лет отработала одна из представительниц старшего поколения семьи Людмила Момот, первая женщина-водитель и механик в Рыбинске. Осталось доделать электрику и кузов. А ведь запчасти для этого ГАЗа (впрочем, как и для других образцов колесной техники из проекта) искали чуть ли не на помойках.

Шесть автомобилей Победы к празднику точно будут восстановлены, и ярославцы смогут их увидеть

- Это очень интересный автомобиль, - продолжает Лагузов. - На Горьковском автозаводе еще в середине войны, в 1943 году, началось его проектирование, а в 1944-м появился первый прототип. Это был полноприводный автомобиль, уникальная конструкция, для отечественной автомобильной истории ГАЗ-63 - одна из ключевых разработок.

Работа над машинами Победы шла и до сих пор продолжается на пяти площадках. Но если по коллективному труду Румянцевых самоизоляция не очень ударила (они пережидают ковид-ограничения все вместе, в своем доме и на своем участке, продолжая воссоздавать "бабушкин" грузовик), то цех в Ярославском техническом университете, где студенты вместе с наставниками собирали тягач ЯАЗ-221, пришлось закрыть: ушедший на дистанционное обучение студенческий мини-"автозавод" уже больше месяца в простое.

Но выручают волонтеры и профессионалы с ярославских предприятий, подключившиеся к работам и помогающие доделать задуманное до конца. К сожалению, мастер-классы для увлеченной молодежи, которые должны были сопровождать весь этот процесс восстановления старых автомобилей, поиск запчастей, работу с чертежами, пришлось пока прекратить. Точнее, перенести на послекарантинное время, когда можно будет разборку-сборку повторить еще раз. Зато шесть автомобилей Победы к празднику точно будут на ходу, и ярославцы, прежде всего ветераны, в День Победы смогут их увидеть. Как это будет происходить, пока решают власти, но в том, что это будет, сомневаться не приходится.

- По Дню Победы нельзя ударить, этот праздник невозможно испортить, что бы ни произошло. Просто не в привычном формате будем его праздновать, а по-другому, что-то новое придумаем, - не теряет оптимизма Андрей Лагузов. - Дело не в том, в какой форме это будет происходить, а в том, что этот праздник у нас есть, и он один из самых главных. Настроение все равно победное. Несмотря ни на что, ветеранов мы обязательно поздравим - придумаем, как это сделать.

Кстати

Восстановленные машины Победы станут экспонатами создающегося в Ярославле музея автомобилей, а также будут участвовать в мероприятиях патриотической, технической и исторической направленности и историко-патриотических автопробегах. Кроме того, в ЯГТУ есть планы по открытию в вузе отдельного направления обучения студентов "Восстановление и реставрация автомобилей".

Между тем

Девятого мая в Ярославле колонна автомобилей времен Великой Отечественной войны, восстановленных в рамках проекта "Машины Победы", учащиеся кадетского колледжа, ансамбли казачьей песни "Чарочка" и "Плетенька" поздравят 10 участников Великой Отечественной войны с Днем Победы.