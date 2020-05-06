Еще 588 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Всего количество выздоровевших от инфекции увеличилось до 8 458 человек.

Оперштаб напоминает: лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Предупреждает: заниматься самолечением не стоит.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста: берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.