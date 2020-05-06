Группа "АЛЛТЕК" подтвердила гибель Дмитрия Босова

Группа "АЛЛТЕК" официально подтвердила сообщения о гибели своего основателя, 52-летнего миллиардера Дмитрия Босова.

"Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни огромная потеря для всех, кто был с ним знаком", - говорится в заявлении "АЛЛТЕК". Также коллектив выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Как уже писала "РГ", тело Дмитрия Босова было найдено в загородном доме в Подмосковье. Рядом с погибшим нашли пистолет Glock. Согласно приоритетной версии, миллиардер покончил с собой.