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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медики бесплатно воспользовались паркингом Москвы более 1,5 тысячи раз

Текст: Ирина Огилько

Работники московских медучреждений в прошлом месяце бесплатно оставляли автомобили на городских парковках более 1,5 тысячи раз. Об этом сообщает "Московский паркинг".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Напомним, что такая возможность появилась у медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, 13 апреля. Для них парковка бесплатна не только на всех улицах Москвы, но и на плоскостных парковках со шлагбаумом. Кроме того, с 3 мая бесплатно парковаться могут также волонтеры, доставляющие товары первой необходимости жителям столицы, которым нужно оставаться дома.

Кстати,в случае возникновения вопросов, связанных с бесплатной парковкой для медиков, следует обращаться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-72-95. Чтобы волонтер мог пользоваться уличными парковками и парковками со шлагбаумом бесплатно, ему нужно обратиться волонтерскую организацию, в которой он зарегистрирован - в ГБУ "Мосволонтер" по номеру телефона 8-999-898-16-18 или ГБУ "Моя Карьера" по номеру телефона 8-495-870-44-44.

Ответы на другие вопросы, касающиеся московского парковочного пространства, можно получить в едином контакт-центре "Московский транспорт" по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного. Обращения можно подать онлайн, воспользовавшись формой на Едином транспортном портале.

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