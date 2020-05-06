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06.05.2020 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Орлом семья отравилась угарным газом

Текст: Анна Скрипка

В Мценском районе Орловской области семья из пяти человек отравилась угарным газом. Погиб мужчина - глава семьи. Его супруга, ее родственница и двое детей - госпитализированы. Семья жила в многоквартирном доме.

Фото: depositphotos.com
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По факту трагедии в СУ СКР по региону уже завели уголовное дело, а в областной прокуратуре начали проверку.

Как сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры Татьяна Цуканова, было установлено, что вентиляционный канал в доме, где проживает семья, длительное время не обслуживался управляющей компанией.

- При этом органами местного самоуправления района надлежащий муниципальный контроль не осуществлялся, - отметила она.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область

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