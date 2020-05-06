Под Тверью ливень размыл несколько дорог

В Тверской области ливень размыл несколько участков грунтовых дорог.

Как сообщили жители Спировского района в соцсетях, ЧП произошло недалеко от села Никулино. Также уточняется, что ливень размыл дорогу у нескольких сел в Лихославльском районе. Отмечалось, что ряд населенных пунктов оказались отрезаны.

В дирекции территориального дорожного фонда Тверской области подтвердили, что вечером 5 мая проливной дождь действительно размыл участки автодорог Большое Плоское - Никулино и Толмачи - Ломовое в Спировском и Лихославльском районах.

"Дорожно-эксплуатационная организация, обслуживающая эти автодороги, незамедлительно приступила к восстановительным работам. Приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения: установлены дорожные знаки и заграждающие устройства", - пояснили в дирекции дорожного фонда.

Сообщается, что объехать аварийный участок автодороги Толмачи - Ломовое можно по федеральной трассе М-10 Москва - Санкт-Петербург.

Устранить размывы дорожники планируют за сутки.