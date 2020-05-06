Российское военно-историческое общество просит присылать фотографии участников войны для мемориального комплекса подо Ржевом.

В конце 2019 года ветераны вместес Андреем Коробцовым посетили цех, где создавалась скульптура солдата для Ржевского мемориала. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как пояснили в РВИО, фото фронтовиков, сражавшихся на Ржевско-Вяземском направлении, войдут в оформление Музея мемориального комплекса Советскому солдату, который возводится по просьбам ветеранов Великой Отечественной войны на месте ожесточенных боев 1942-1943-х годов.

- Важно, чтобы имена погибших были не просто взяты из какой-то базы, а чтобы за ними стояли конкретные истории людей. Потому что невозможно рассказывать детям историю войны, просто "показывая стрелочки на карте", - пояснил начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. - Мы приглашаем наших сограждан поучаствовать в создании Музея мемориального комплекса подо Ржевом, его наполнении мультимедийным контентом. Будем благодарны за материалы из семейных архивов.

По словам Юрия Никифорова, Ржевский мемориал нужно рассматривать как объект, объединяющий все постсоветское пространство.

- Потому что если сейчас посмотреть списки погибших и кто откуда был призван, то мы увидим, что солдаты со всего Советского Союза сражались на этом направлении. И представитель любой республики может гордиться и вспоминать своих земляков, своих близких. Тех, кто волей судьбы был включен в состав частей и подразделений, сражавшихся подо Ржевом, - подчеркнул представитель РВИО.

Ржевский мемориал нужно рассматривать как объект, объединяющий все постсоветское пространство

Проект Ржевского мемориала реализует Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства России и Беларуси, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы - по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования: на 27 апреля на его создание граждане и организации перечислили уже больше 510 миллионов рублей. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru. Создание мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы.

25-метровая бронзовая фигура солдата, которую словно уносит в небо клин журавлей, уже стоит на высоком насыпном холме у поворота на деревню Хорошево с трассы М-9 "Балтия".

Прямая речь

Андрей Коробцов, автор памятника, скульптор:

- Работа над памятником Ржевского мемориала полностью завершена. Очень надеюсь, что он понравится. Сейчас испытываю легкое опустошение - два с половиной года жил с этим проектом. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании монумента.

Справка "РГ"

В РВИО рассказали, что прислать фотографии участников Ржевской битвы можно онлайн на сайте подоржевом.РФ. Для этого достаточно заполнить небольшую анкету, указать данные о боевом пути близкого человека и приложить его портретную фотографию. Снимки принимаются до Девятого мая 2020 года. Материалы будут представлены в мультимедийном оформлении музейного павильона, который сейчас строится у подножия скульптуры Советского солдата. Павильон получит статус филиала Музея Победы, посетить его сможет каждый.