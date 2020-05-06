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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

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Музей Ржевского мемориала собирает фотографии фронтовиков
Текст: Элина Труханова (Тверь)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 96(8150)
Российское военно-историческое общество просит присылать фотографии участников войны для мемориального комплекса подо Ржевом.
В конце 2019 года ветераны вместес Андреем Коробцовым посетили цех, где создавалась скульптура солдата для Ржевского мемориала. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС В конце 2019 года ветераны вместес Андреем Коробцовым посетили цех, где создавалась скульптура солдата для Ржевского мемориала. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В конце 2019 года ветераны вместес Андреем Коробцовым посетили цех, где создавалась скульптура солдата для Ржевского мемориала. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как пояснили в РВИО, фото фронтовиков, сражавшихся на Ржевско-Вяземском направлении, войдут в оформление Музея мемориального комплекса Советскому солдату, который возводится по просьбам ветеранов Великой Отечественной войны на месте ожесточенных боев 1942-1943-х годов.

- Важно, чтобы имена погибших были не просто взяты из какой-то базы, а чтобы за ними стояли конкретные истории людей. Потому что невозможно рассказывать детям историю войны, просто "показывая стрелочки на карте", - пояснил начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. - Мы приглашаем наших сограждан поучаствовать в создании Музея мемориального комплекса подо Ржевом, его наполнении мультимедийным контентом. Будем благодарны за материалы из семейных архивов.

Фото: www.sovjet-ereveld.nl
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По словам Юрия Никифорова, Ржевский мемориал нужно рассматривать как объект, объединяющий все постсоветское пространство.

- Потому что если сейчас посмотреть списки погибших и кто откуда был призван, то мы увидим, что солдаты со всего Советского Союза сражались на этом направлении. И представитель любой республики может гордиться и вспоминать своих земляков, своих близких. Тех, кто волей судьбы был включен в состав частей и подразделений, сражавшихся подо Ржевом, - подчеркнул представитель РВИО.

Ржевский мемориал нужно рассматривать как объект, объединяющий все постсоветское пространство

Проект Ржевского мемориала реализует Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства России и Беларуси, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы - по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования: на 27 апреля на его создание граждане и организации перечислили уже больше 510 миллионов рублей. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru. Создание мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы.

25-метровая бронзовая фигура солдата, которую словно уносит в небо клин журавлей, уже стоит на высоком насыпном холме у поворота на деревню Хорошево с трассы М-9 "Балтия".

Прямая речь

Андрей Коробцов, автор памятника, скульптор:

- Работа над памятником Ржевского мемориала полностью завершена. Очень надеюсь, что он понравится. Сейчас испытываю легкое опустошение - два с половиной года жил с этим проектом. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании монумента.

Справка "РГ"

В РВИО рассказали, что прислать фотографии участников Ржевской битвы можно онлайн на сайте подоржевом.РФ. Для этого достаточно заполнить небольшую анкету, указать данные о боевом пути близкого человека и приложить его портретную фотографию. Снимки принимаются до Девятого мая 2020 года. Материалы будут представлены в мультимедийном оформлении музейного павильона, который сейчас строится у подножия скульптуры Советского солдата. Павильон получит статус филиала Музея Победы, посетить его сможет каждый.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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