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СК РФ завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области 10:20
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06.05.2020 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК РФ завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет поставил точку в расследовании уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. Недавно еще высокопоставленного чиновника заподозрили в растрате примерно 700 миллионов казенных рублей.

Коньков, по сообщению его защитника, уже начал знакомиться со своим уголовным делом. Сколько продлится ознакомление сказать сложно, ведь Следственный комитет собрал сто пятьдесят томов незаконной деятельности бывшего губернатора. Но следствие попросило это сделать до конца августа. Защита сомневается, что он успеет и говорит о хронических болезнях подзащитного. Он сам вину не признает.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков

Если верить собранным доказательствам, подвели Павла Конькова куры. Точнее - бройлеры местной птицефабрики.

По версии, над которой работал Следственный комитет, глава " Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин вместе с губернатором банально присвоили сотни миллионов рублей из и так не особо богатого ивановского бюджета. По известным криминальным "тропам" эти деньги тихо ушли из областной казны на счета фирм и фирмочек, имевших отношение к директору птицефабрики Гришину.

Задержали губернатора, на тот момент уже бывшего, ровно год назад - в мае 2019 года. Его уголовная статья - 160, часть 4 . Это присвоение и растрата в особо крупном размере. Если суд согласится с доводами следствия, то бывший высокопоставленный чиновник и его соучастник могут получить до 10 лет колонии строго режима и миллионные штрафы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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