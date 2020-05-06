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06.05.2020 19:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова

Текст: Наталья Козлова
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В СК РФ устанавливают обстоятельства ЧП в подмосковном поселке. Там работают следователи "по факту смерти 52-летнего местного жителя". Его имя в СК не назвали, но, по данным редакции, погибшим оказался миллиардер Дмитрий Босов.

Фото: МЧС/ 50.mchs.gov.ru
СК возбудил дело после пожара в частном доме в Подмосковье

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, по предварительным данным, тело мужчины было сегодня обнаружено родственниками на территории его дома в селе Усово Одинцовского района Подмосковья. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19. Сейчас проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Погибший бизнесмен находился в девятом десятке списка Forbes. Это был крупнейший акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК, контролирующий группу "Сибантрацит", мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК "ВостокУголь".

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