Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова

В СК РФ устанавливают обстоятельства ЧП в подмосковном поселке. Там работают следователи "по факту смерти 52-летнего местного жителя". Его имя в СК не назвали, но, по данным редакции, погибшим оказался миллиардер Дмитрий Босов.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, по предварительным данным, тело мужчины было сегодня обнаружено родственниками на территории его дома в селе Усово Одинцовского района Подмосковья. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19. Сейчас проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Погибший бизнесмен находился в девятом десятке списка Forbes. Это был крупнейший акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК, контролирующий группу "Сибантрацит", мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК "ВостокУголь".