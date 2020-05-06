Собянин: Ситуация с коронавирусом не позволяет снять все ограничения с 12 мая

Ситуация с распространением коронавируса в столице не позволяет снять все ограничения с 12 мая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-совещания с участием президента Владимира Путина.

Собянин отметил, что власти после майских праздников намерены разрешить деятельность всех промышленных предприятий и строительных компаний, что позволит вернуться на рабочие места почти полумиллиону москвичей.

"При этом надо понимать, что режим самоизоляции не ослабевает, наоборот, мы должны четко следовать ему", - подчеркнул мэр.

Он напомнил, что только строгое исполнение всех предписанных санитарных норм позволит сохранить стабильность эпидемиологической ситуации.