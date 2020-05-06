Собянин: С 12 мая можно разрешить работу промышленным и строительным предприятиям

Ситуация с коронавирусом в Москве позволяет с 12 мая разрешить работу всех промышленных и строительных предприятий, а не только их части, как сейчас. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с участием Владимира Путина.

"Это даст возможность полумиллиону москвичей возобновить полноценную работу, - сказал градоначальник. - Это важно для экономики города и всей страны, поскольку заказы московских предприятий создают около 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране".

При этом ослаблять режим самоизоляции в целом не стоит, его нужно по-прежнему соблюдать, подчеркнул Собянин. А на предприятиях необходимо соблюдать все меры предосторожности, предписанные санитарными врачами. "Тогда мы сможем сохранить стабильность эпидемиологической ситуации и постепенно по возможности запускать другие сферы деятельности", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что выход из самоизоляции сфер услуг и торговли пока преждевременен, поскольку в этих отраслях высоко личное взаимодействие людей и риски распространения коронавируса.