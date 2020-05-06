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06.05.2020 16:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: С 12 мая можно разрешить работу промышленным и строительным предприятиям

Текст: Александр Мелешенко
Ситуация с коронавирусом в Москве позволяет с 12 мая разрешить работу всех промышленных и строительных предприятий, а не только их части, как сейчас. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с участием Владимира Путина.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Это даст возможность полумиллиону москвичей возобновить полноценную работу, - сказал градоначальник. - Это важно для экономики города и всей страны, поскольку заказы московских предприятий создают около 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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При этом ослаблять режим самоизоляции в целом не стоит, его нужно по-прежнему соблюдать, подчеркнул Собянин. А на предприятиях необходимо соблюдать все меры предосторожности, предписанные санитарными врачами. "Тогда мы сможем сохранить стабильность эпидемиологической ситуации и постепенно по возможности запускать другие сферы деятельности", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что выход из самоизоляции сфер услуг и торговли пока преждевременен, поскольку в этих отраслях высоко личное взаимодействие людей и риски распространения коронавируса.

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