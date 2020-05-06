Трое тульских детей получат лекарство за 94 млн рублей за счет бюджета

В Тульской области закупили за счет бюджета препарат "Спинраза" - дорогостоящее лекарство для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). Жизненно важный препарат получат трое детей из Тулы и Ефремова, сообщили в региональном минздраве.

СМА - одна из самых опасных наследственных болезней, при которой происходит атрофия мышц. Чаще всего она проявляется у детей в раннем возрасте, но возникает также у подростков и даже взрослых. При этом дети постепенно теряют способность стоять, ходить, сидеть.

Единственный зарегистрированный в нашей стране препарат для лечения заболевания - "Спинраза". Это одно из самых дорогостоящих лекарств не только в России, но и в мире. Однако препарат способен не просто улучшить состояния больного, но остановить развитие болезни.

Чтобы обеспечить троих детей жизненно важным лекарственным препаратом, потребовалось 94,8 миллиона рублей. Для тульского здравоохранения это беспрецедентная сумма.