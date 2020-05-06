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06.05.2020 16:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Трое тульских детей получат лекарство за 94 млн рублей за счет бюджета

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области закупили за счет бюджета препарат "Спинраза" - дорогостоящее лекарство для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). Жизненно важный препарат получат трое детей из Тулы и Ефремова, сообщили в региональном минздраве.

Фото: iStock
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СМА - одна из самых опасных наследственных болезней, при которой происходит атрофия мышц. Чаще всего она проявляется у детей в раннем возрасте, но возникает также у подростков и даже взрослых. При этом дети постепенно теряют способность стоять, ходить, сидеть.

Единственный зарегистрированный в нашей стране препарат для лечения заболевания - "Спинраза". Это одно из самых дорогостоящих лекарств не только в России, но и в мире. Однако препарат способен не просто улучшить состояния больного, но остановить развитие болезни.

Чтобы обеспечить троих детей жизненно важным лекарственным препаратом, потребовалось 94,8 миллиона рублей. Для тульского здравоохранения это беспрецедентная сумма.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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