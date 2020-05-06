У депутата ГД Светланы Максимовой подтвердился коронавирус

Результаты теста подтвердили коронавирус у депутата Госдумы от "Единой России" Светланы Максимовой. Ранее она была госпитализирована в областную клиническую больницу в Твери с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Два первых теста на коронавирус дали отрицательный результат.

"У Светланы Викторовны коронавирус, - передает ТАСС слова советника спикера Госдумы по СМИ Анастасии Кашеваровой. - И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери".

Максимова избиралась по одномандатному округу в Тверской области от "Единой России".