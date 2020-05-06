В городах арендные ставки на квартиры могут упасть еще на 20 процентов

Однокомнатные квартиры подешевели в 47 городах из 70, двухкомнатные - в 50, трехкомнатные - в 57. В среднем по всем городам "однушки" снизились в цене на 1,8%, "двушки" - на 2,5%, "трешки" - на 3,7%. Такие данные приводят специалисты федерального портала "Мир квартир". Исследование было проведено по итогам апреля и охватило 70 городов России с населением более 300 тысяч жителей.

Самое серьезное падение арендных ставок за апрель наблюдалось в Кирове, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове, Уфе, Краснодаре, Москве, Московской области, Волгограде и Сочи. Так, в Новосибирске аренда за апрель подешевела на 8,9%, в Казани - на 6,9%, в Екатеринбурге - на 6,7%, Волгограде - на 7,9%.

"Сильнее всего подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках (если не брать Киров и Белгород) и регионах с высокой активностью (Московская область, Сочи). Это объясняется тем, что во время режима повышенной готовности и самоизоляции оттуда произошел отток трудовых мигрантов, - объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР". - Одновременно в этом году не случилось притока туристов и приезжающих по делам бизнеса, что оставило без клиентов сегмент краткосрочной аренды. Арендодателям ничего не осталось, кроме как конкурировать снижением цены".

По его словам, вполне вероятен сценарий, что к июлю ставки могут упасть до 10-20 процентов. И, скорее всего, сдать квартиру по расценкам, которые были еще в марте, уже не получится. По словам Ирины Кривовязовой, в норму рынок аренды может прийти только к следующему году, не раньше.

Что делать собственнику, который не может сдать свою квартиру:

1. Квартира не должна простаивать. Это худший из возможных вариантов. Пытаться все-таки найти арендатора на свою квартиру. Даже если придется "подвинуться" на 3-5 тысяч. В договоре при этом указать, что цена аренды может быть пересмотрена через полгода.

2. О варианте продать квартиру, а вырученные деньги положить на депозит, в ближайшее время лучше не думать. Не получится. По словам, Ирины Кривовязовой, если аренда худо-бедно еще идет, то продажи встали. "Если сейчас и работают службы, которые могут оформить сделки, то собрать полный пакет документов для купли-продажи практически невозможно. Например, МФЦ справки пока не выдает, -заметила специалист отдела аренды.- Провести сделку можно только в случае, если у собственников уже собран пакет документов".

3. Нужно понимать, что найти сейчас арендатора на свою квартиру это своего рода лотерея. Какие-то квартиры сдаются достаточно быстро, а какие-то простаивают месяцами.

4. К выбору арендаторов стоит подходить менее требовательно. "Если человек готов будет снять ваше жилье, ему руки нужно целовать, - считает Ирина Кривовязова. - Уже не быть слишком придирчивым, например, к проживанию в квартире с животными. Лишь бы готовы были брать".