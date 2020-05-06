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Текст:   Ольга Бухарова 
15:15 06.05.2020

В городах арендные ставки на квартиры могут упасть еще на 20 процентов

COVID-19 серьезно ударил по рынку аренды квартир в многоквартирных домах. Если на дома в пригородах спрос как никогда высокий, то даже однокомнатные квартиры люди не могут сдать по несколько месяцев. Об этом "РГ" рассказала специалист отдела аренды компании, специализирующейся на подмосковной недвижимости, Ирина Кривовязова. По ее словам, арендных квартир на рынке катастрофически много! Гораздо больше, чем желающих их снять. Только в их компании база квартир, предлагаемых для аренды, выросла почти в четыре раза. Например, на однокомнатную квартиру практически в центре Пушкино не могут найти покупателей с марта этого года. Несмотря на то, что цену и так сбили на три тысячи рублей и сейчас просят за нее уже 20 тысяч рублей в месяц. Предложение квартир зашкаливает. И для желающих найти себе съемное жилье - выбор как никогда богатый и цены доступные.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Однокомнатные квартиры подешевели в 47 городах из 70, двухкомнатные - в 50, трехкомнатные - в 57. В среднем по всем городам "однушки" снизились в цене на 1,8%, "двушки" - на 2,5%, "трешки" - на 3,7%. Такие данные приводят специалисты федерального портала "Мир квартир". Исследование было проведено по итогам апреля и охватило 70 городов России с населением более 300 тысяч жителей.

Самое серьезное падение арендных ставок за апрель наблюдалось в Кирове, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове, Уфе, Краснодаре, Москве, Московской области, Волгограде и Сочи. Так, в Новосибирске аренда за апрель подешевела на 8,9%, в Казани - на 6,9%, в Екатеринбурге - на 6,7%, Волгограде - на 7,9%.

Фото: iStock
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"Сильнее всего подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках (если не брать Киров и Белгород) и регионах с высокой активностью (Московская область, Сочи). Это объясняется тем, что во время режима повышенной готовности и самоизоляции оттуда произошел отток трудовых мигрантов, - объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР". - Одновременно в этом году не случилось притока туристов и приезжающих по делам бизнеса, что оставило без клиентов сегмент краткосрочной аренды. Арендодателям ничего не осталось, кроме как конкурировать снижением цены".

По его словам, вполне вероятен сценарий, что к июлю ставки могут упасть до 10-20 процентов. И, скорее всего, сдать квартиру по расценкам, которые были еще в марте, уже не получится. По словам Ирины Кривовязовой, в норму рынок аренды может прийти только к следующему году, не раньше.

Что делать собственнику, который не может сдать свою квартиру:

1. Квартира не должна простаивать. Это худший из возможных вариантов. Пытаться все-таки найти арендатора на свою квартиру. Даже если придется "подвинуться" на 3-5 тысяч. В договоре при этом указать, что цена аренды может быть пересмотрена через полгода.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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2. О варианте продать квартиру, а вырученные деньги положить на депозит, в ближайшее время лучше не думать. Не получится. По словам, Ирины Кривовязовой, если аренда худо-бедно еще идет, то продажи встали. "Если сейчас и работают службы, которые могут оформить сделки, то собрать полный пакет документов для купли-продажи практически невозможно. Например, МФЦ справки пока не выдает, -заметила специалист отдела аренды.- Провести сделку можно только в случае, если у собственников уже собран пакет документов".

3. Нужно понимать, что найти сейчас арендатора на свою квартиру это своего рода лотерея. Какие-то квартиры сдаются достаточно быстро, а какие-то простаивают месяцами.

4. К выбору арендаторов стоит подходить менее требовательно. "Если человек готов будет снять ваше жилье, ему руки нужно целовать, - считает Ирина Кривовязова. - Уже не быть слишком придирчивым, например, к проживанию в квартире с животными. Лишь бы готовы были брать".

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