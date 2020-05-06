В Москве 6 тысяч человек нарушили самоизоляцию на "майских"

За первые майские праздники в Москве были наказаны 6 тысяч нарушителей режима самоизоляции. Об этом РИА Новости заявил начальник главного контрольного управления мэрии Евгений Данчиков.

Только 4 мая власти привлекли к ответственности 1 230 человек. Все они находились на улице без веских оснований. Напомним, что режим самоизоляции в Москве действует до 11 мая. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

Комментируя ситуацию с майскими праздниками, Данчиков заявил, что резкого роста нарушений не наблюдалось. И в целом горожане соблюдают все предписания, констатировал министр. В то же время и снижения числа нарушений тоже не происходит.