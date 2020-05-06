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06.05.2020 / 14:23
Текст: Сергей Бабкин

В Москве 6 тысяч человек нарушили самоизоляцию на "майских"

Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

За первые майские праздники в Москве были наказаны 6 тысяч нарушителей режима самоизоляции. Об этом РИА Новости заявил начальник главного контрольного управления мэрии Евгений Данчиков.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Только 4 мая власти привлекли к ответственности 1 230 человек. Все они находились на улице без веских оснований. Напомним, что режим самоизоляции в Москве действует до 11 мая. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

Комментируя ситуацию с майскими праздниками, Данчиков заявил, что резкого роста нарушений не наблюдалось. И в целом горожане соблюдают все предписания, констатировал министр. В то же время и снижения числа нарушений тоже не происходит.

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