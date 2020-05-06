В столицу пришло, наконец, тепло. Самое время отключать отопление. Первыми батареи радиаторов остынут на предприятиях, а последними - в жилых домах и соцобъектах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил: отопительный сезон в Москве заканчивается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. В последнюю неделю температура в городе держится выше этого, да и по прогнозу холоднее не станет. Всего предстоит отключить тепло более чем в 70 тысячах зданий, из которых около 33 тысяч - жилье.

А горячую воду городские власти решили не отключать нигде до 1 июня - профилактические работы на сетях горячего водоснабжения жилого фонда отложили на более позднее время. Связано это с режимом самоизоляции, который продолжает действовать в Москве из-за пандемии коронавируса. В медучреждениях столицы горячую воду этим летом не будут отключать совсем. На время профилактических работ их просто переведут на снабжение водой из резервных источников. Они имеются у 69 больниц города. Ремонт же сетей, несмотря на усеченное время по приведению их в порядок, завершится, как всегда, до 1 сентября.

Пени же москвичам в этом году за просрочку коммунальных платежей вообще не будут начислять. Входя в трудное положение многих семей, городские власти сказали: заплатите, когда будут деньги. Да и тепло, воду, газ, электричество, канализацию в наказание в квартирах не отключат. К тому же в апрельских платежках уже не должно быть платы за капремонт - ее отменили до 30 июня.

Запрет на отключение коммунальных услуг за неуплату направлен в первую очередь на защиту тех, кто не может перевести деньги дистанционно, а также на горожан, которым сейчас нечем платить за квартиру. Но все же власти рекомендуют москвичам не копить долги, а лучше заключить с их поставщиком соглашение о рассрочке платежа.

Горячую воду в столице в этом году не будут отключать нигде до 1 июня

Временно - до 1 января 2021 года приостановлена и поверка показаний счетчиков. "Все управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания таких счетчиков, если срок действия их поверки истек после 6 апреля", - отметил Бирюков. Штрафы и пени с потребителей взыскиваться не будут, а рассчитывать оплату будут по действующим тарифам.