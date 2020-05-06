Новости

Верховный суд позволил создать коалиционное правительство Израиля 00:22
Глейхенгауз назвал фарсом мысль, что Трусова ушла из-за нехватки внимания 00:17
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку авиакомпаний 00:01
Тутберидзе отписалась от Трусовой в Instagram после ее ухода к Плющенко 06.05.2020
Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко 06.05.2020
Федор Смолов прошел тест на коронавирус в "Сельте" 06.05.2020
СМИ сообщили о досрочном завершении чемпионата России по футболу 06.05.2020
Сборная России обыграла команду "Остального мира" на Кубке наций 06.05.2020
МИД РФ: Москва осуждает попытку высадки наемников в Венесуэле 06.05.2020
Минздрав Греции заверил, что комары не переносят коронавирус 06.05.2020
Двести деятелей культуры и науки призвали изменить жизнь после пандемии 06.05.2020
Минэкономразвития предложило автоматически продлить разрешения в туризме 06.05.2020
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко 06.05.2020
В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом 06.05.2020
Собянин принял решение открыть с 12 мая все строительные и промпредприятия 06.05.2020
Кокорин перечислил миллион рублей на лечение ребенка 06.05.2020
Крымский вице-премьер покаялся за нарушение самоизоляции 06.05.2020
Санкции за лесные пожары будут усилены в России 06.05.2020
Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном 06.05.2020
Министр науки и высшего образования Фальков находится в самоизоляции 06.05.2020
Группа "АЛЛТЕК" подтвердила гибель Дмитрия Босова 06.05.2020
В Подмосковье первым заработает строительство школ и детских садов 06.05.2020
В Бахчисарае восстановили памятник местным партизанам 06.05.2020
По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела 06.05.2020
Найдена мутация, затрудняющая создание вакцины от коронавируса 06.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 22:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Без пени и упрека

В Москве 7 мая начнут отключать отопление, а штрафы за неуплату коммуналки отменены
Текст: Ангелина Зеленькова, Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 97(8151)
В столицу пришло, наконец, тепло. Самое время отключать отопление. Первыми батареи радиаторов остынут на предприятиях, а последними - в жилых домах и соцобъектах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он напомнил: отопительный сезон в Москве заканчивается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. В последнюю неделю температура в городе держится выше этого, да и по прогнозу холоднее не станет. Всего предстоит отключить тепло более чем в 70 тысячах зданий, из которых около 33 тысяч - жилье.

Порядок оплаты услуг ЖКХ в период карантина остался прежним

А горячую воду городские власти решили не отключать нигде до 1 июня - профилактические работы на сетях горячего водоснабжения жилого фонда отложили на более позднее время. Связано это с режимом самоизоляции, который продолжает действовать в Москве из-за пандемии коронавируса. В медучреждениях столицы горячую воду этим летом не будут отключать совсем. На время профилактических работ их просто переведут на снабжение водой из резервных источников. Они имеются у 69 больниц города. Ремонт же сетей, несмотря на усеченное время по приведению их в порядок, завершится, как всегда, до 1 сентября.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Какими последствиями грозит коронавирус сфере ЖКХ

Пени же москвичам в этом году за просрочку коммунальных платежей вообще не будут начислять. Входя в трудное положение многих семей, городские власти сказали: заплатите, когда будут деньги. Да и тепло, воду, газ, электричество, канализацию в наказание в квартирах не отключат. К тому же в апрельских платежках уже не должно быть платы за капремонт - ее отменили до 30 июня.

Запрет на отключение коммунальных услуг за неуплату направлен в первую очередь на защиту тех, кто не может перевести деньги дистанционно, а также на горожан, которым сейчас нечем платить за квартиру. Но все же власти рекомендуют москвичам не копить долги, а лучше заключить с их поставщиком соглашение о рассрочке платежа.

Горячую воду в столице в этом году не будут отключать нигде до 1 июня

Временно - до 1 января 2021 года приостановлена и поверка показаний счетчиков. "Все управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания таких счетчиков, если срок действия их поверки истек после 6 апреля", - отметил Бирюков. Штрафы и пени с потребителей взыскиваться не будут, а рассчитывать оплату будут по действующим тарифам.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отопительный сезон в России Регулирование тарифов в ЖКХ

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины
Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам