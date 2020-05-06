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06.05.2020 14:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве от коронавируса выздоровела 93-летняя пациентка

Текст: Сергей Жуков

В национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского вылечилась 93-летняя пациентка, у которой ранее врачи диагностировали вызванную коронавирусом двустороннюю пневмонию. Об этом сообщил заведующий 1-м инфекционным отделением медучреждения Александр Грицкевич.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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По его словам, пожилую женщину привезли в госпиталь 22 апреля. Она жаловалась на головную боль, слабость и повышенную температуру. До этого перенесла еще и перелом шейки бедра. "Пациентка, несмотря на преклонный возраст и "старые" болезни, проявила незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией, - рассказал РИА Новости Грицкевич. - Ее стремление к выздоровлению не может не восхищать. И совместными усилиями нам удалось побороть эту тяжелую вирусную пневмонию".

После противовирусного лечения и кислородотерапии женщина пошла на поправку. Она уже выписана и находится дома с семьей.

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