В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. У всех была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Напомним, до 11 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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