Закрытые из-за режима самоизоляции многофункциональные центры поставили под угрозу сделки, начатые еще до пандемии. Например, куплю-продажу недвижимости, оформление ипотеки или переуступки прав. Но вызывать сотрудников МФЦ никто не запрещал, решили в подмосковных Мытищах. И начали эксперимент по организации выездного обслуживания граждан.

"Оснастили микроавтобус всем необходимым - компьютером, принтером, кассовым аппаратом. Чтобы пригласить выездную бригаду, нужно отправить заявку по электронной почте: mobileoffice_mfc_RR@mfcmmr.ru. После этого наши сотрудники свяжутся с заявителем и договорятся о времени приезда", - рассказывает директор муниципального бюджетного учреждения "МФЦ Мытищи" Анна Ганичева.

Выездная бригада оказывает не все услуги, а только те, что связаны с Росреестром или кадастровой палатой. Ту же ипотеку, скажем, можно оформить онлайн, но для этого нужно иметь электронную цифровую подпись. "А с этим у граждан, как правило, возникают проблемы", - объясняет Ганичева. По статистике же именно весной количество земельно-имущественных сделок начинает расти.

Выездной офис МФЦ прибудет по вызову прямо к подъезду или дачной калитке. Перед каждым выездом в микроавтобусе проводится полная санитарная обработка. Все находящиеся внутри мобильного офиса сотрудники одеты в защитные костюмы и ведут прием в перчатках и масках. Обязательным условием является наличие у перчаток и масок и у посетителей. "Мы заботимся о безопасности и жителей округа, и наших сотрудников", - подчеркивает Анна Ганичева. Воспользоваться мобильным офисом могут как физические, так и юридические лица, исключая застройщиков.