В Подмосковье мошенник украл 17 закладных "звезд медалистов"

Необычная кража произошла в подмосковном Клину. Были похищены памятные знаки, заложенные в честь лучших учеников.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник, находясь на территории сквера, расположенного на улице Гагарина, с помощью отвертки вытащил из брусчатки 17 латунных "звезд медалистов", закладываемых с 2007 года ежегодно в честь выпускников, окончивших школу с отличием. Вандал нанес ущерб более чем в 400 тысяч рублей. Похищенное он сбыл в пункт приема металлолома.

Полицейские задержали его по месту жительства.

Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель. Выяснилось, что он причастен к совершению еще 10 краж из магазинов, квартир и помещений на территории городского округа Клин. Общая сумма украденного - свыше миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пока задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.