В Подмосковье установят памятный баннер к 75-летию Победы

Памятный баннер к 75-летию Победы появится 7 мая в Москве рядом с аэродромом имени Фрунзе. Такую акцию придумали в Организации Договора о коллективной безопасности.

- На территорию, на которой ныне базируется Объединенный штаб ОДКБ, в 1945 году приземлился самолет, доставивший в Москву тот самый Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Баннер, отражающий данное событие, будет установлен на Ленинградском проспекте 7 мая, - сообщил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.

Военно-транспортный самолет Ли-2 спецрейсом из Москвы в Берлин 8 мая 1945 года взлетал также именно отсюда. Приземлившись на аэродроме Темпельхоф в Берлине, экипаж получил приказ оставаться в самолете и быть готовым к взлету в любую минуту.

9 мая в 4 утра командир экипажа получил опечатанный сургучной печатью пакет с экземпляром акта и знамя Победы. После полудня 9 мая акт получил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР Иосиф Сталин. Это был исторический полет. Сейчас территория между Ленинградским проспектом и Хорошевским шоссе, где раньше располагался Центральный аэродром имени Фрунзе, огорожена. Но для баннера уже подобрано место, которое будет хорошо просматриваться с Ленинградского шоссе.