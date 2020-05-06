В режиме самоизоляции доноры продолжают активно сдавать кровь

На связке ключей у костромички Аллы Ратьковой висит брелок в виде красного сердца. Маленький символ донорства она носит уже семь лет. За это время Алла успела сдать свыше десяти литров крови - примерно вдвое больше, чем течет в венах "среднестатистического" человека. О том, что заставляет людей приходить на пункты сдачи крови и как меняется жизнь доноров во время эпидемии коронавируса, Алла рассказала корреспонденту "РГ".

Алла Ратькова: Я сдаю кровь не ради какого-то почетного звания, а потому, что у меня есть возможность помогать людям. Фото: Из личного архива Аллы Ратьковой

С введением ограничительных мер по коронавирусу большинство жителей Костромской области перешли в режим самоизоляции. И доноры крови не стали исключением. В конце марта на странице Костромской станции переливания крови появилось объявление:

- К сожалению, несмотря на сложившуюся ситуацию и наложенные карантинные меры в организациях нашей страны, пациентов, нуждающихся в переливании компонентов крови, не стало меньше, и они по-прежнему зависимы от вас, дорогие доноры! Сейчас и следующую неделю наша станция переливания крови работает в штатном режиме, и мы ждем вас на кровосдачи, - обратились к донорам врачи.

Уже через несколько дней донор Алла Ратькова стояла у дверей станции, чтобы сдать очередные 450 миллилитров крови.

- Сдавать кровь я хожу обычно рано утром. Стараюсь быть одной из первых, чтобы успеть до работы. У нас есть платное донорство, но это не для меня: я сдаю кровь бесплатно. И каждый раз, когда я это делаю, чувствую себя полезной, - рассказывает Алла.

Первый раз на станции переливания крови молодая костромичка оказалась во время "Дня донора", который проходил на ее предприятии.

- Сама бы я, наверное, не собралась. Но поскольку это была акция предприятия, мы молодежным советом пошли сдавать. И с тех пор я прихожу сюда регулярно, вот уже семь лет. За это время сдала кровь 23 раза. В общей сложности, получилось уже больше десяти литров, - улыбается Алла.

Чтобы стать донором, человеку необходимо пройти обязательное обследование: не реже раза в год делать флюорографию и получать заключение терапевта о том, что он годен по состоянию здоровья. Со временем сдача крови становится для многих хорошей привычкой, которая держит в тонусе и заставляет человека тщательно следить за своим здоровьем.

Процедура сдачи "взрослой" дозы - 425 миллилитров крови - длится около десяти минут.

- Затем ты при желании можешь попить чай с печеньем. Некоторым людям после сдачи крови становится плохо: они теряют сознание. Но к ним сразу подлетает стайка медсестер и приводит их в чувства. Персонал на станции очень доброжелательный. Каждый раз, когда сдаешь кровь, тебе говорят "спасибо" и ты чувствуешь, что нужен и помогаешь людям, - считает донор.

По словам заместителя главврача по медицинской части Костромской станции переливания крови Натальи Гуренковой, сейчас острого дефицита донорской крови уже нет, но карантин по COVID-19 внес серьезные коррективы в работу медиков.

- Трудности были в первые две недели после введения карантина: горожане опасались выходить из дома, и это сказалось на нас. Но мы обратились к губернатору с просьбой признать сдачу донорской крови уважительной причиной для выхода, и нам пошли навстречу. У нас введен особый режим. Доноры соблюдают меры безопасности, приходят к нам в масках. Размер зала позволяет соблюдать необходимую социальную дистанцию. Одновременно в помещении находится не более трех человек. Всего в день мы принимаем в среднем до 30 человек, - рассказала Наталья Гуренкова.

Острого дефицита донорской крови уже нет, но эпидемия внесла серьезные коррективы в работу медиков

Когда человек впервые сдает кровь, то она не сразу попадает к больным, а отправляется на карантин. Через полгода донора обычно просят прийти и сдать повторный анализ, чтобы убедиться в том, что его кровь безопасна и он не страдает скрытыми заболеваниями, которые проявляются не сразу - например, ВИЧ-инфекции. Если человек повторно не придет и не сдаст анализ, его кровь использовать нельзя: ее просто выбросят. По существующим правилам, женщинам разрешено сдавать донорскую кровь не чаще четырех раз в год, мужчинам - не более пяти раз.

После каждой донации Алла Ратькова по традиции делает фото с эспандером в форме сердечка и размещает его в социальных сетях.

- Мне кажется важным, чтобы как можно больше людей узнавали о добровольном донорстве. В некоторых странах донорам приходит СМС-сообщение каждый раз, когда их кровь была востребована и, возможно, спасла кому-то жизнь. Было бы очень здорово, если бы у нас появилось такое оповещение. Когда ты знаешь, что кому-то помог, это очень мотивирует, и ты без всякого страха идешь сдавать кровь вне зависимости от того, есть сейчас карантин по коронавирусу или нет, - заключает Алла.

Комментарий

Наталья Гуренкова, заместитель главврача по медицинской части Костромской станции переливания крови:

- После введения ограничений по коронавирусу потребность в донорской крови у нас изменилась - прежде всего из-за того, что многие плановые операции оказались отменены. Пока у нас не проводится забор плазмы от доноров, имеющих антитела к новой коронавирусной инфекции. Для этого донор обязательно должен пройти обследование. Кроме того, нам потребуются дополнительные реактивы и оборудование, чтобы титровать количество антител и инактивировать плазму - то есть подвергать ее дополнительной очистке от вирусов и бактерий. Но если такое распоряжение поступит, мы будем его выполнять.