В Воронежской области введут масочный режим

Масочный режим в Воронежской области введут в ближайшие дни, сообщили в правительстве региона. Ношение перчаток будет рекомендовано.

- Введение масочного режима не отменяет режима самоизоляции, - отметил глава региона Александр Гусев. Он поручил профильным ведомствам заняться обеспечением средствами защиты малоимущих и других социально незащищенных жителей.

По состоянию на 6 мая в Воронежской области зарегистрировано 697 инфицированных COVID-19. 12 человек скончались, 148 выздоровели.

- Более половины носителей коронавируса переносят заболевание без симптомов, - сообщили в Роспотребнадзоре.