Воронежская область реализует значимые проекты в условиях эпидемии

Несмотря на режим самоизоляции, экономическая и социальная деятельность в регионе не остановилась. Куда направляют инвестиции и что это даст простым гражданам, рассказали в правительстве Воронежской области.

Больница за два месяца

Прежде всего власти перестроили работу медицинских учреждений. Для лечения больных с коронавирусом решено задействовать 14 стационаров, для транспортировки - 215 бригад скорой помощи. По словам губернатора Александра Гусева, подготовлено 1686 специальных коек, из них 1180 оборудовано подачей кислорода, а 227 - аппаратами искусственной вентиляции легких.

- У нас есть 149 наркозно-дыхательных аппаратов, которые имеют функцию ИВЛ. Эти устройства тоже зарезервированы под задачи борьбы с коронавирусной инфекцией, - сообщил глава региона. - Нам на сегодняшний день доведено 1,63 миллиарда рублей из федерального бюджета, из них 244 миллиона - на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу. Мы дополнительно выделили из региональной казны 429 миллионов рублей, и тоже часть этих средств - 217 миллионов - будет направлена на стимулирующие выплаты медработникам, постараемся по максимуму поддержать наших врачей.

В сложившейся ситуации встал вопрос о строительстве областной инфекционной больницы. В Воронеже есть такой стационар, но он находится в старом здании, где просто невозможно соблюсти все современные требования - в частности, оборудовать для особенно заразных пациентов боксы с автономной системой вентиляции. Поэтому больных с COVID-19 госпитализируют в другие учреждения.

Как пояснил Александр Гусев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, планируется спроектировать новый объект в текущем году, а возведение начать в 2021-м. Примерная стоимость работ составит 2,5 миллиарда рублей.

Глава государства предложил альтернативу - быстровозводимый модульный стационар по типовому проекту. Подобные капитальные объекты в России уже строят под патронатом минобороны, срок их службы оценивается в 50 лет. И поскольку инфекционная больница актуальна именно в период эпидемии, в Воронежской области, по решению президента страны, применят именно такой "экспресс-метод".

- Президент предложил очень грамотное решение. Мы хотели идти традиционным способом - через проектирование и строительство капитального объекта. Но сейчас есть технология быстровозводимых конструкций, и самое главное в них - это наполнение современным оборудованием. Надеюсь, у нас скоро такой объект появится. Подходящую площадку, думаю, подберем буквально за несколько дней, - заверил воронежский губернатор.

В защиту слабых

В целях безопасности дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов по всей области перешли на полную изоляцию. Как пояснила руководитель департамента социальной защиты Ольга Сергеева, в 35 таких учреждениях находится свыше 4,5 тысячи человек и работает более четырех тысяч сотрудников. Вход и выход постояльцев запрещен с 28 марта, а персонал теперь перевели на круглосуточный режим работы с проживанием в стенах интерната и обязательным еженедельным обследованием на коронавирус. Те из подопечных, кто ранее отправился на лечение или реабилитацию, будут возвращены в свои комнаты только после двухнедельного пребывания в изоляторе.

Общеобразовательные школы работают на "удаленке". Воронежские власти сумели оперативно обеспечить электронными устройствами тех педагогов, у кого ранее не было возможности записывать видеоуроки и устраивать онлайн-конференции со своими учениками. Учителям выдано 1565 гаджетов. В то же время ряд педагогов сталкивается с проблемой качественного доступа в интернет, отметил руководитель департамента образования и науки Олег Мосолов.

В региональном правительстве рассматривают возможность подключить их к Сети на льготных условиях. Для этого налажено взаимодействие с ПАО "Ростелеком" и сотовыми операторами. Воспользоваться специальным тарифом сможет более 600 учителей.

Школьникам же с покупкой портативных компьютеров и подключением к интернету помогает местный бизнес и депутаты всех уровней. Из 200 с лишним тысяч учащихся планшетов не имеет почти три тысячи. Спонсоры выбирают детей из списков, составленных департаментом образования, и отвозят ноутбуки или планшеты ребятам на дом.

Также в регионе принято решение о выплате родителям школьников в период дистанционного обучения единоразовой компенсации за питание в размере двух тысяч рублей. Ею воспользуются более 11 тысяч семей - тех, чьи дети раньше получали бесплатные горячие обеды в школе. Право на льготу имеют ребята с ограниченными возможностями здоровья и школьники из малообеспеченных многодетных семей.

Сев идет по плану

Пока жители Воронежской области обеспечивают эпидемиологическую безопасность, по возможности оставаясь дома, аграрии работают для поддержания безопасности продовольственной. Сельхозтоваропроизводители запаслись всем необходимым для посевной, подтвердили свои заявки на кредиты.

Обеспеченность семенами яровых культур - стопроцентная. По сахарной свекле, подсолнечнику и кукурузе были временные трудности, поскольку материал закупается за рубежом. Но воронежские компании и чиновники плотно сотрудничали с Россельхознадзором и таможенными терминалами, чтобы ускорить процесс ввоза семян.

- Полевые работы у нас в регионе не приостанавливались, животноводы продолжают строительство инвестиционных объектов, - подчеркнул заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов. - К примеру, "ЭкоНива" не отказывается от своего нового проекта в Бобровском районе. Сложности из-за эпидемии, естественно, возникают. Например, с поставкой оборудования для "Рамонской индейки". Но все работы, которые должны быть проведены в 2020 году, планомерно идут. В первые дни после введения всеобщей самоизоляции были закрыты небольшие магазинчики с автозапчастями. Но до бизнеса оперативно довели информацию о том, что поставка такого товара разрешена.

Сокращения штатов в организациях АПК не предвидится: нужны и ветврачи, и зоотехники, и механизаторы. В этом году на село будут активнее привлекать студентов профильных специальностей: работодателям компенсируют за счет бюджета 30 процентов затрат на организацию производственной практики.

Для других отраслей экономики на региональном уровне разрабатывают комплекс мер, которые позволят предпринимателям снизить убытки из-за вынужденной приостановки работы - а значит, в перспективе сохранить штат сотрудников. В тех видах деятельности, которые официально признаны наиболее пострадавшими от кризиса, занято 45 тысяч жителей, или семь процентов от всех работающих граждан Воронежской области.

Федеральные механизмы поддержки здесь дополнили налоговыми льготами: снижением ставок по "упрощенке", нулевыми платежами по транспортному налогу для компаний из сферы пассажирских перевозок, сокращением платежей за имущество организаций для торговых и бизнес-центров, отсрочкой по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество.

Перестраивается система финансовой поддержки малого и среднего бизнеса за счет Фонда развития предпринимательства, вводятся льготные программы микрокредитования и реструктуризация задолженности. Соглашение облправительства с ПАО "Банк ВТБ" позволит выдавать организациям региона зарплатные кредиты по нулевой ставке под поручительство Гарантийного фонда Воронежской области. Общая сумма мер поддержки превышает полтора миллиарда рублей.

Между тем

В Воронежской области активизирована работа по выявлению случаев заражения COVID-19. В процесс вовлекли больше лабораторий. Если до девятого апреля исследования проводили на базе восьми таких учреждений (до 500 в сутки), то к концу месяца их стало уже 18, там делают 1600 тестов ежедневно. Все ресурсы, необходимые для принятия, размещения и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для проведения исследований и принятия профилактических мер, в регионе есть. Однако всем жителям нужно неукоснительно соблюдать условия особого режима - это касается самоизоляции и использования средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

- Решения, связанные с тем, чтобы позволить каким-то предприятиям работать, даются нам непросто. Надо искать баланс, который поможет поддержать экономику. Но это не значит, что можно нарушать режим самоизоляции, что правила больше не действуют, - подчеркнул воронежский губернатор Александр Гусев.