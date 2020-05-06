Жители Подмосковья старше 65 лет могут купить маски по льготной цене

Жители Подмосковья старше 65 лет могут купить медицинские маски по льготной цене. Но только в аптечной сети "Мособлмедсервис" и не более 30 штук в месяц.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области, продажа льготных масок пожилым гражданам начнется с 15 мая. Для того, чтобы воспользоваться льготным правом покупки, нужно будет предъявить социальную карту жителя Московской области. Власти будут ежедневно проверять наличие масок в аптеках "Мособлмедсервиса".

Напомним, с 12 мая в Подмосковье начнет действовать так называемый масочный режим - граждан без масок не будут пускать в магазины и общественный транспорт.