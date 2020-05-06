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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Змея заползла в квартиру на юго-западе Москвы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В районе Коньково на юго-западе Москвы жители одной из квартир обнаружили змею. Прибывшие на место спасатели изловили ее и отправили в Центр реабилитации животных департамента природопользования Москвы.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, жители квартиры по улице Введенского позвонили в службу спасения. По их словам, незванная гостья заползла в квартиру через вентиляцию.

Спасатели с помощью набора серпентолога изловили змею. Специалисты Центра реабилитации животных сообщили, что пойманной змеей оказался маисовый полоз, он не ядовит. Животное осмотрят ветеринары. Хозяин рептилии пока не объявился.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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