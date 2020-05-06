Змея заползла в квартиру на юго-западе Москвы

В районе Коньково на юго-западе Москвы жители одной из квартир обнаружили змею. Прибывшие на место спасатели изловили ее и отправили в Центр реабилитации животных департамента природопользования Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, жители квартиры по улице Введенского позвонили в службу спасения. По их словам, незванная гостья заползла в квартиру через вентиляцию.

Спасатели с помощью набора серпентолога изловили змею. Специалисты Центра реабилитации животных сообщили, что пойманной змеей оказался маисовый полоз, он не ядовит. Животное осмотрят ветеринары. Хозяин рептилии пока не объявился.