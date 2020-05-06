Находку закроют на карантин из-за роста заболевших коронавирусом

С восьмого мая в городе Находке Приморского края вводится карантин из-за высокой заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

По данным Роспотребнадзора, темпы прироста зараженных коронавирусом в Находке почти в два раза превышают в среднем по субъекту.

"Ситуация складывается неблагоприятная в связи с тем, что у сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заболевших. Заболеваемость будет увеличиваться", - отмечается в сообщении.

С 8 мая власти ограничат въезд и выезд людей из города, кроме работников предприятий непрерывного цикла. Также приостанавливается работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов и реализующих товары первой необходимости. В общественных местах и жилых домах проведут санитарную обработку.

В местной больнице дополнительно развернуто 40 коек, оснащенных восемью аппаратами ИВЛ.

Всего в Приморье зафиксировано 684 случая инфицирования. 99 человек вылечены, шесть пациентов скончались.