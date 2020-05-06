У медсестер и пациентки медцентра в Хабаровске выявили COVID-19

У двух медсестер хабаровского перинатального центра выявили коронавирусную инфекцию. Женщины работали в отделении патологии недоношенных детей, теперь его перевели в режим инфекционного госпиталя, сотрудники работают в масках, перчатках и в защитных халатах.

В официальном аккаунте медучреждения в Instagram сообщили, что тесты на COVID-19 регулярно делают всем медицинским работникам, независимо от их самочувствия.

"У медсестер не было симптомов заболевания, и инфицирование коронавирусом было выявлено при плановом обследовании", - пояснили в больнице.

После получения результатов анализов сотрудниц отстранили от работы, контактировавших с ними людей начали обследовать.

Инфекцию обнаружили и у одной из пациенток. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

"Один случай у мамы новорожденного в отделении второго этапа выхаживания", - цитирует слова Зайцевой РИА Новости.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал велел проверить, как в медцентре соблюдается противоэпидемический режим.

В перинатальном центре отмечают, что от заражения коронавирусом не застрахован никто, особенно врачи, которые ежедневно выхаживают тяжелейших пациентов и передвигаются по всему краю и за его пределами, чтобы прийти на помощь больным. Уже более 100 медиков по всей России погибли в результате заражения COVID-19.