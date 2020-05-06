В Хабаровске закрыли на карантин общежитие студентов-медиков

В Хабаровске закрыли на карантин общежитие Дальневосточного государственного медицинского университета, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе правительства края.

"По данным Роспотребнадзора в общежитии обнаружили коронавирус у студентов. Сейчас в здании ведется эпидрасследование, объявлен карантин", - говорится в сообщении.

На момент обнаружения инфекции там проживало около 60 человек.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 699 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 204 заразившихся, семь пациентов умерли вследствие сопутствующих заболеваний. На лечении находятся 488 человек.