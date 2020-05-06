В Сахалинской области пропал рыбак

Третий день продолжаются поиски рыбака, пропавшего в Макаровском районе Сахалинской области. В операции участвует группа поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, мужчина пропал ночью 4 мая. Он вместе с тремя своими товарищами плыл на резиновой моторной лодке по реке Пугачевке. Когда рыбаки двигались вверх по течению, их плавсредство перевернулось. Троим пассажирам удалось самостоятельно добраться до берега, а четвертый потерялся.

С понедельника пропавшего ищут пять спасателей, они успели обследовать 12,3 километра береговой полосы реки, но пока поиски безрезультатны.