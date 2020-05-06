Во Владивостоке составили почти 300 протоколов за нарушение карантина

275 протоколов за нарушение действующего режима самоизоляции составили во Владивостоке с 1 по 5 мая, сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне прошли рейды в местах массового отдыха, организациях торговли, на общественном транспорте. В первую очередь с горожанами проводили разъяснительную работу. Наказание настигло тех, кто спорил с проводившими рейд. За злостное несоблюдение режима самоизоляции и масочного режима нарушители заплатят штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Сейчас в Приморском крае подтверждено уже 684 случая заболевания коронавирусом. Свыше 50 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Шесть пациентов скончались.