Алексей Аверьянов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Дорогие друзья, уважаемые ветераны, коллеги! От всей души поздравляю вас с великим праздником - Днем Победы!

75 лет назад закончилась самая страшная война в истории нашей страны. Победа - это заслуга солдат, воевавших на передовой, и тружеников тыла, которые работали круглыми сутками. Предприятия Пермского края внесли большой вклад в дело борьбы с фашизмом. Заводы быстро перестроились на военные рельсы и от месяца к месяцу перевыполняли производственные планы.

Девиз "Все для фронта, все для победы!" стал жизненным кредо целого поколения. Именно тех, кто приближал конец войны в 1941 - 1945 годах, а потом восстанавливал разрушенную страну, мы чествуем 9 Мая в первую очередь. Среди заводчан, работавших в разные годы на "ПМУ", были и герои войны, и герои труда, и дети войны. Эти сильные люди воспитали нас на тех ценностях, за которые сражались: когда мы делаем общее дело - мы побеждаем. В эти непростые дни самоизоляции больше всего хочется пожелать всем ветеранам здоровья и долгих лет.

Вы - наши родные, наша самая большая ценность. Берегите себя! Самоизоляцию надо перетерпеть. Все человечество работает сейчас над устранением этой угрозы. И скоро мы снова сможем обнять вас, расцеловать и сказать вам лично: "С Днем Победы!"

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми, президент ОО "Федерация плавания Пермского края"