Оперная певица Аида Гарифуллина спела "Надежду" в честь врачей

Оперная певица Аида Гарифуллина решила отблагодарить врачей песней, которую когда-то исполняла Анна Герман. Поскольку гастрольный график из-за эпидемии коронавируса сорван, дива находясь на самоизоляции в Казани, подготовила музыкальный сюрприз в поддержку тех, кто борется сейчас с пандемией, и разместила его у себя в Instagram. В композиции "Надежда" ей аккомпанировала мама, Лейла Гарифуллина.

"Как хочется, чтобы день был добр к тем людям, которые работают сейчас в больницах и спасают жизни людей, - обратилась Аида в своем видеоролике. - Наше будущее в их руках. Дорогие наши, мы надеемся на вас, но и вы не теряйте надежду даже в самые трудные минуты.

Певица сопроводила свой пост надписью и на английском языке, учитывая огромную армию своих поклонников по всему миру.

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