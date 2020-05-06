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В 2019 году проект инклюзивного ремесленного центра "Капля солнца" выиграл грант на расширение, тиражирование и распространение наработанных практик для НКО по всей России.

Фото: Пресс-служба Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
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- Мы проведем обучающие стажировки для НКО, сделали канал на площадке YouTube с курсом по ручной лепке, проводим тренинги в регионах страны, создали ресурсный центр информационной поддержки НКО, - рассказывает о проектной работе руководитель центра Людмила Тимакова.

Основная цель - научить создавать НКО инклюзивные ремесленные мастерские. После завершения проекта по всей стране откроются 30 инклюзивных ремесленных мастерских, которые команда центра будет поддерживать от идеи до полной реализации.

- До начала режима самоизоляции центр переехал в новое помещение. В итоге мы закрылись с 15 марта. Решили не проводить торжественное открытие до конца карантина, - комментирует Людмила Тимакова ситуацию, связанную с COVID-19. - Команда, кроме мастеров, работает удаленно, продолжаются онлайн-консультации НКО со всех регионов страны, работа ресурсного центра для НКО не приостановилась. Подготовка к фестивалю "Канитель" идет своим чередом. Организованы онлайн-занятия для наших учеников с инвалидностью. Сейчас занимаемся развозом глины и съемками уроков. Занятия начнутся с первых чисел мая.

Фонд президентских грантов отнесся с пониманием к перенесению всех сроков работ по проекту. Стажировочное обучение отложено с весны на осень. Все средства, потраченные на закупку билетов для стажеров, возвращены. Занятия для детей и взрослых с инвалидностью не проводятся и перенесены на летний период с согласованием с Фондом.

Сейчас Фонд активно поддерживает все НКО страны, появилось много обучающего и полезного материала. Никто из команды центра не сидит без дела - учатся, повышают квалификацию. Появилось много идей, задумок, которые ждут реализации.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Пензенская область

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