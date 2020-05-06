Пензячка ищет адресатов письма неизвестного солдата

Жительница города Кузнецка Пензенской области Светлана Кортунова в последнее время живет и работает в Турции, но каждую весну приезжает в родной город, когда цветут яблони. Вечером 9 мая над белыми шапками распускаются алые цветы салюта. Так радоваться Дню Победы можно только дома. В этом году из-за пандемии она не сможет приехать на родину.

Света родилась и выросла в Кузнецке - именно здесь в начале войны была сформирована 354-я стрелковая дивизия, которая остановила немцев у Москвы. Сегодня все выжившие и погибшие у ее стен сохраняют право быть награжденными медалью "За оборону Москвы".

У Светланы в тех боях участвовали оба деда. Но они рано ушли из жизни. Про их боевое крещение в декабре 1941 года у кремлевских стен она случайно узнала совсем недавно из письма неизвестного солдата, которое случайно обнаружила в дальнем ящике стола, разбирая вещи бабушки. Ее зовут Евдокия Петровна Кортунова, в девичестве - Каленова. Сейчас ей 87 лет, последние годы она страдает болезнью Альцгеймера, память подводит. Поэтому не может прояснить тайну, как письмо чужого человека оказалось у нее. Внучка случайно наткнулась на рыжие от времени листочки бумаги, убористо исписанные незнакомым почерком. Чернила выцвели, а целые фрагменты текста были специально замараны цензурой. Несмотря на это почти полностью удалось восстановить текст. Имен, которые упоминаются в послании, Светлана никогда не слышала, ни родных, ни знакомых среди них нет. Как появилось письмо у бабушки - тоже загадка.

Но само по себе письмо оказалось очень интересным. В нем неизвестный боец в подробностях описывает бои за Москву в декабре 1941 года (орфография и пунктуация автора сохранены).

"...Нахожусь в настоящее время на передовой линии боя с 1 декабря. Мы вступили в бой от Москвы, где бились 5 суток и на 6 сутки противник отступает и сейчас собачьей рысью бежит, а мы за ним. Он на автомашинах, а мы за ним в погоню. Двигаемся день и ночь, не даем ему укрепиться, местами огрызается, как волк, но наши войска сильно сосредоточены, выбиваем, как только подойдет".

Автор письма с документальной точностью рассказывает о боевых действиях: "...По пути, как отступает, сжигает все. Мы подойдем к деревне, погреемся у горевших углей и дальше следуем. За 15 суток мы его угнали от Москвы на 150 верст. Мы измотались и выбились из сил. Ночевать приходится в лесу... Выдали валенки, 2 пары теплых портянок, 2 пары теплого белья, ватные брюки, фуфайку, шапку и наушники вместо шарфа, теплые перчатки. И все равно холодно и под страхом все время. Ужасы войны не опишешь. Нагляделся я...".

А в конце письма боец с нежностью обращается к близким:

"Как бы сейчас дома я был, спросил у вас сварить картошки с капустой покушать и на печку... Сынок Коля, молите бога, чтобы я вернулся к вам живым. Я тебе привезу гостинец московский...".

- Из-за письма я потеряла сон. Изо всех сил старалась найти информацию об этом человеке, собирала ее по крупицам, - рассказывает Светлана Кортунова.

Ей пришлось провести целое расследование, чтобы установить, что письмо подлинное. Оно было написано солдатом 354-й дивизии Василием Григорьевичем Чумановым, 1900 года рождения, уроженцем села Красная Сосна Базарносызганского района Ульяновской области. Призывался он из Камешкирского РВК Пензенской области, служил в 354-й стрелковой дивизии, в 1201-м полку, саперной роте. Письмо было отправлено им 22 декабря 1941 года с полевой почты 355, а адресовано матери Анне, супруге Марии Николаевне и детям Шуре, Косте и малышу Коле.

Через запросы в военкомат и Книгу памяти Пензенской области выяснилось, что Василий Чуманов пропал без вести или погиб (источники содержат противоречивые данные) в 1941-1942 годах, включен в списки погибших за Москву. Получается, что это его письмо могло быть последним.

Где-то сейчас живут его потомки, для них эта весточка с фронта стала бы настоящим событием. Многое бы отдали они, чтобы увидеть начертанные дедом последние слова. Светлана мечтает найти родственников солдата Чуманова, чтобы вернуть им семейную реликвию.

Компетентно

Сергей Дворянкин, администратор сайта Всенародной Книги памяти Пензенской области:

- Очень много загадок оставила Великая Отечественная, которые только предстоит разгадать, немало переломанных судеб и бюрократических ошибок. В сельских районах не сохранились архивы военкоматов. Где-то они просто уничтожены. Поэтому проблемы с восстановлением данных очень большие. Сейчас проводится работа по созданию Книги памяти в каждом муниципалитете. Но это тоже чревато тиражированием ошибок. К краеведческой работе нужно подходить очень взвешенно. Главный принцип исторической справедливости - не навреди.

Игорь Давыдов, постановщик документального фильма "Один за всю дивизию", снятого в Кузнецке:

- Главная задача - сбор материала, которого скоро не останется. Задать как можно больше вопросов, выслушать живых свидетелей. Запечатлеть, сохранить и передать дальше. Скоро мы будем вспоминать и рассказывать своим внукам, что жали руку настоящему ветерану, обнимали, держали в руках их письма.