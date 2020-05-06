В Перми мужчину обвинили в мошенничестве на 75 миллионов рублей

В Перми местного жителя обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей № 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение прав граждан на жилые помещения, с причинением ущерба в особо крупном размере).

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, мужчина, действуя от имени известных строительных организаций, размещал в средствах массовой информации объявления о постройке гражданам индивидуальных жилых домов по цене значительно ниже рыночной. Заключая с гражданами договоры о строительстве домов, он производил незначительные работы на индивидуальных земельных участках, но до конца строительство не доводил. Полученные по предоплате денежные средства мошенник присваивал себе. От его преступной деятельности пострадали 44 человека, причиненный им общий ущерб составил более 75 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.