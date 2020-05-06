В Пермском крае в ДТП с грузовиком погиб ребенок

В Суксунском районе Пермского края на трассе Пермь-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по автомагистрали в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль Scania с полуприцепом. На 127-м километре трассы водитель не справился с управлением, выехал на сторону встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ-219110. В результате ДТП смертельную травму получила пассажирка легкового автомобиля 2011 года рождения.

По факту нарушения правил дорожного движения, которое привело к смерти человека, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.